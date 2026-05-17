Yeniçağ Gazetesi
17 Mayıs 2026 Pazar
İstanbul 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor 6. Lig'den Dünya Kupası'na davet aldı: 36 yaşındaki futbolcu 'pes' dedirtti

6. Lig'den Dünya Kupası'na davet aldı: 36 yaşındaki futbolcu 'pes' dedirtti

Braintree’nin küme düşmesiyle birlikte 6. lig seviyesine gerileyen kulüpte forma giyen Tommy Smith, Yeni Zelanda’nın 2026 Dünya Kupası kadrosuna davet edildi.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
6. Lig'den Dünya Kupası'na davet aldı: 36 yaşındaki futbolcu 'pes' dedirtti - Resim: 1

İngiltere Ulusal Lig’de mücadele eden Braintree, bu sezon küme düştü ve önümüzdeki sezon Bölgesel Lig’de, yani 6. lig seviyesinde mücadele edecek.

1 8
6. Lig'den Dünya Kupası'na davet aldı: 36 yaşındaki futbolcu 'pes' dedirtti - Resim: 2

Braintree forması giyen 36 yaşındaki Tommy Smith, Yeni Zelanda’nın Dünya Kupası kadrosuna davet edildi.

2 8
6. Lig'den Dünya Kupası'na davet aldı: 36 yaşındaki futbolcu 'pes' dedirtti - Resim: 3

Braintree forması giyen 36 yaşındaki Tommy Smith, Yeni Zelanda’nın Dünya Kupası kadrosuna davet edildi.

3 8
6. Lig'den Dünya Kupası'na davet aldı: 36 yaşındaki futbolcu 'pes' dedirtti - Resim: 4

DÜNYA KUPASI DENEYİMİ

Deneyimli savunma oyuncusu Smith, 16 yıl önce katıldığı Dünya Kupası’ndaki üç grup maçının da ilk 11’inde sahaya çıkmıştı. Ancak 2024’ten beri milli takımda forma giymedi.

4 8
6. Lig'den Dünya Kupası'na davet aldı: 36 yaşındaki futbolcu 'pes' dedirtti - Resim: 5

Smith ve 2010 kadrosunda da yer alan 34 yaşındaki Nottingham Forest'ın forveti Wood, iki farklı Dünya Kupası’nda forma giyen ilk Yeni Zelandalı oyuncular olacak.

5 8
6. Lig'den Dünya Kupası'na davet aldı: 36 yaşındaki futbolcu 'pes' dedirtti - Resim: 6

2026 DÜNYA KUPASI VE GRUP MAÇLARI

11 Haziran – 19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nda Yeni Zelanda, grup aşamasında Belçika, Mısır ve İran ile G Grubu’nda mücadele edecek.

6 8
6. Lig'den Dünya Kupası'na davet aldı: 36 yaşındaki futbolcu 'pes' dedirtti - Resim: 7

HAZIRLIK MAÇI VE KAPTANLIK

Yeni Zelanda, Haiti ile oynayacağı maçtan üç gün sonra, 6 Haziran’da Florida’nın Tampa kentinde İngiltere ile hazırlık maçına çıkacak.

7 8
6. Lig'den Dünya Kupası'na davet aldı: 36 yaşındaki futbolcu 'pes' dedirtti - Resim: 8

Altı ay süren ve ameliyat gerektiren diz sakatlığının ardından Nisan ayında sahalara dönen Wood, 26 kişilik kadronun kaptanlığını yapacak. 34 yaşındaki yıldız, milli takımıyla 63 maça çıkarken 38 de gol atmayı başardı.

8 8
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro