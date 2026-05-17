İngiltere Ulusal Lig’de mücadele eden Braintree, bu sezon küme düştü ve önümüzdeki sezon Bölgesel Lig’de, yani 6. lig seviyesinde mücadele edecek.
6. Lig'den Dünya Kupası'na davet aldı: 36 yaşındaki futbolcu 'pes' dedirtti
Braintree’nin küme düşmesiyle birlikte 6. lig seviyesine gerileyen kulüpte forma giyen Tommy Smith, Yeni Zelanda’nın 2026 Dünya Kupası kadrosuna davet edildi.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Braintree forması giyen 36 yaşındaki Tommy Smith, Yeni Zelanda’nın Dünya Kupası kadrosuna davet edildi.
Braintree forması giyen 36 yaşındaki Tommy Smith, Yeni Zelanda’nın Dünya Kupası kadrosuna davet edildi.
DÜNYA KUPASI DENEYİMİ
Deneyimli savunma oyuncusu Smith, 16 yıl önce katıldığı Dünya Kupası’ndaki üç grup maçının da ilk 11’inde sahaya çıkmıştı. Ancak 2024’ten beri milli takımda forma giymedi.
Smith ve 2010 kadrosunda da yer alan 34 yaşındaki Nottingham Forest'ın forveti Wood, iki farklı Dünya Kupası’nda forma giyen ilk Yeni Zelandalı oyuncular olacak.
2026 DÜNYA KUPASI VE GRUP MAÇLARI
11 Haziran – 19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nda Yeni Zelanda, grup aşamasında Belçika, Mısır ve İran ile G Grubu’nda mücadele edecek.
HAZIRLIK MAÇI VE KAPTANLIK
Yeni Zelanda, Haiti ile oynayacağı maçtan üç gün sonra, 6 Haziran’da Florida’nın Tampa kentinde İngiltere ile hazırlık maçına çıkacak.
Altı ay süren ve ameliyat gerektiren diz sakatlığının ardından Nisan ayında sahalara dönen Wood, 26 kişilik kadronun kaptanlığını yapacak. 34 yaşındaki yıldız, milli takımıyla 63 maça çıkarken 38 de gol atmayı başardı.