Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Bayram dar gelirliye zehir oldu. Emeklinin, işsizin, asgari ücretlinin ücretsiz ulaşımla bayram gezmesi yaptığı Eminönü meydanı doldu taştı ama, krizin gölgesinde vatandaşın yüzü gülmedi.

++++++++++++++++++

EVE BİR ÇİKOLATA DAHİ ALAMADIM

Bazı vatandaşların bir kuru simitle ve ücretsiz ulaşımla bedava bayram geçirmesi yapılabilecek yer olarak tarif ettiği Eminönü bu bayramda da doldu taştı. Bir vatandaş kurbanlık bir yana evine bir çikolata dahi alamadığını belirtirken “Adı bayram. Bayram diye bir şey kalmadı. Sadece ekonomik değil, psikolojik de yıkık insanlarız” dedi. En büyük banknot olan 200 liranın çekirdek parası haline geldiğini belirten bir başka vatandaş da “Böyle gitmez. Yönetenler hatalarını anlayacaklar, çekip gidecekler” diye konuştu.

YOĞUN BAKIM HASTASI GİBİYİZ

Eminönü'nde vatandaşlar “Eskiden emekli maaşımızla çocuklarımıza harçlık veriyorduk. Bayram diye bir şey kalmadı. İyi günler yaşarsak bayram o zaman tatlı olacak diye düşünüyorum. Ne kurbanı? Maalesef yani. Normal ya sıradan bir gün yani bayramın adı bayram demiy ya. Hani bu bahaneyle işte kızım geldi, bu kadar. Sadece ekonomik değil, psikolojik olarak yıkık insanlarız. Vallahi gerçekten, ne bir tadımız ne tuzumuz var, psikolojik baskı var. Yoğun bakımdan çıkan hasta gibi düşünelim” dedi.

20 BİN LİRA NEYE YETECEK

“Ekonomi olarak zaten kimse iyi diyemez. Çünkü emeklinin aldığı maaş belli. Çalışanın maaşı belli. Torunlar harçlık bekliyor verdik, ama gönlümüzden geçeni değil, yok çünkü, dar bütçe ile verdik. Aldığım aylık 20 bin lira. Şu an iki torunum var. İstediklerini alamıyorum. 4 bin lira bayram ikramiyesi verdiler bize. 4 bin lira ile bir markete gitmiş olsam bir ihtiyaç mı alamıyorum. İster istemez çocuklara yani hediye almak için bile hesap kitap yapmak zorunda kalıyoruz. Bir yan gelir yoksa sadece emekli maaşıyla hiçbir şey olmaz.”