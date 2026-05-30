Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yaşanan su sıkıntısı sağlık sorunlarını da beraberinde getirdi. İddiaya göre, içme suyu şebekesine su basan pompalarda meydana gelen arıza nedeniyle mahallede yaşayan çok sayıda kişi taşıma su kullanmak zorunda kaldı. Daha sonra rahatsızlanan yaklaşık 45 kişi hastanelere başvurdu.

Olay, Orhaneli ilçesine bağlı Firuz Mahallesi'nde meydana geldi. Şebeke hattını besleyen pompalarda yaşanan arıza nedeniyle mahalledeki su depolarında su kalmadığı öğrenildi. Bayramın ilk iki gününde evlerinde susuz kalan vatandaşlar, ihtiyaçlarını çevredeki pınarlardan taşıdıkları sularla karşılamaya başladı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ MİDE BULANTISI ŞİKAYETİYLE HASTANEYE BAŞVURDU

Taşıma olarak getirilen suları kullandıkları belirtilen vatandaşlardan bazıları dün akşam saatlerinden itibaren mide bulantısı ve benzeri şikayetler yaşamaya başladı. Rahatsızlanan yaklaşık 45 kişi, ambulanslar ve özel araçlarla Orhaneli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan vatandaşların bir kısmının ayakta tedavi edildiği, durumu daha yakından takip edilmesi gereken bazı kişilerin ise Bursa merkezdeki hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

SU KESİNTİSİ VE KİRLİ SU İDDİASI

Mahallede yaşanan yoğun su tüketimi nedeniyle depolardaki su seviyesinin kritik düzeye düştüğü belirtilirken, bazı evlerde çeşmelerden kirli ve çökelti içeren su aktığı da öne sürüldü.

Yetkililer, zehirlenme şüphesiyle ilgili inceleme başlatırken, olayın kesin nedeninin yapılacak analizlerin ardından netlik kazanacağı bildirildi.