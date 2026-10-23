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Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Ülkede vatandaşın açlıktan ve soğuktan korunabilmek için cezaevine girme iddiaları gündemi

sarsarken, mutfaktaki yangına çare bulamayan dar gelirliler de şans oyunlarında umut arıyor.

BÜTÇEDE ÖNEMLİ YER TUTUYOR

Ekonomide yaşanan yangın her yanı sardı. 2027 yılı bütçe teklifini değerlendiren CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Şans oyunlarından elde edilen vergi gelirlerindeki artış dikkat çekici. 2026 yılı için 67 milyar 111 milyon lira olarak öngörülen şans oyunları vergi geliri, yılın ilk 8 ayında 80 milyar 92 milyon liraya ulaştı. Böylece yıllık hedef, henüz yılın üçte ikisi geride kalmışken aşıldı. Yoksullaşan vatandaş işi şans, kader kısmete bıraktı. Şans oyunlarında umut arayıp, dolaylı kumar ile geçim için yol bulunmaya çalışılıyor” dedi.

‘YA ÇIKARSA’ BEKLENTİSİ

Gürer, “Vatandaş geçinemiyor, borcunu ödeyemiyor, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. İnsanlar ‘ya çıkarsa’ diyerek’ ‘ya nasip, talih kuşu konar mı!’ düşüncesi ile oyunlara yöneliyor. Mutfaktaki yangını aşmak için ‘umut fakirin ekmeği’ diyerek, totonun, lotonun, bahsin, at yarışının peşine düşüyor. Kaderine isyan edip, ‘belki bir umut döner mi’ derken de cebinde kalan son kuruşu da dolaylı kumarda tüketiyor. Şans oyunlarından elde edilen vergilerle de iktidar durumu kurtarmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

BU NASIL BİR TABLODUR?

YENİ Parti Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko da Alanya’da 66 yaşındaki bir vatandaşın açlıktan ve soğuktan korunabilmek için bilinçli olarak Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla cezaevine girmeye çalıştığı yönündeki iddiaları TBMM’ye taşıdı. Kanko, “66 yaşında bir insan, ömrünün son döneminde huzur içinde yaşamak yerine çöplüklerde yatmak zorunda kalıyor ve sokakta donmamak, aç kalmamak, başını sokacak bir çatı bulabilmek için cezaevini sığınak olarak görüyor. Bu nasıl bir Türkiye tablosudur?” diye sordu.