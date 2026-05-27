Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Bankadan çekildiği gün tükenen, harçlığa bile yetmeyen 4 bin liralık bayram ikramiyeleri ve 20 bin lira düşük maaşla ev kirasını dahi ödeyemeyen emekliler için bayramın sadece adı var.

++++++++++++++++++++

MAAŞLAR 50 BİN LİRA OLMALI

Dar gelirli vatandaşlar bayrama hüzünlü girdi. Özellikle emekli vatandaşlar düşük maaş, harçlığa bile yetmeyen bayram ikramiyesi nedeniyle bayramı tatsız geçiriyor. Sinop'ta ikramiyelerin hesaplarına yattığı gün harcandığını kaydeden emekli vatandaş Muharrem Elmacı, "Emekli enflasyona ezdirilmeyecekti, ezdirmek şöyle dursun enflasyon üzerimizden silindir gibi geçti. Emekli bayramda torununa en fazla 200 lira verebiliyor. Bununla da çocuklar bir şey alamıyor. Emekli maaşı en az 50 bin lira olması lazım" dedi.

KÖLE KADAR DEĞERİMİZ YOK

Nazmi Gökmen adlı emekli ise "Verdikleri 4 bin lira bayram ikramiyesi şu andaki şartlara göre 10 yaşında, 15 yaşındaki çocuğa 3 günlük, 5 günlük harçlık bile olmayacak vaziyette. Bunun tartışılması, konuşulması bile yanlış. Maaş zaten çok düşük. Günün şartlarına göre Türkiye'de açlık sınırı 36 bin liranın üzerine çıktı. Yoksulluk sınırı 116 bin liranın üzerinde, bu şartlarda insanca yaşayacak bir insanın, bir ailenin 120 bin liranın üzerinde maaş alması lazım. İnsanca yaşamayı bırak, köle gibi yaşayamıyoruz şu anda. Yoksulluk sınırının altında yaşayan bir insanın yaşantısından hayır çıkmaz" ifadelerini kullandı.

20 BİN LİRA İLE GEL DE GEÇİN

Emekli Muzaffer Gençdoğan da “Parasını bankadan çeken bütün emekliler bir saat sonra o parayı harcamak zorunda kaldılar. Ortalama bir emeklinin şu anda 20 bin civarında emekli maaşı var. Bununla bir ay nasıl geçinecek? Torunlarına haçlık mı versin? Evine gıda mı alsın? Elektrik su parası mı ödesin? Kira mı ödesin?" dedi. Emekli İsmail Hakkı Gülenç ise, "Kurbanlık 30 bin liradan başlıyor. Bugün 1 kilo pastırma 3 bin lira. Günün koşullarına göre verilen bayram ikramiyesi gram altın alamıyor" diye konuştu.