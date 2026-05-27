CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada "tedbirli mutlak butlan" kararı çıkmıştı. Bu kararla birlikte kurultayın malul olduğu gerekçesiyle iptaline karar verilmiş oldu. Mahkeme Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve kurultay öncesindeki parti organlarının görevlerine devam etmelerine kararı vermişti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TÜRKGÜN gazetesine verdiği özel röportajda "mutlak butlan" kararı sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) meydana gelen tartışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Siyasi partilerin kurumsal yapılarına vurgu yapan Bahçeli, yaşanan krizin Türk demokrasisi açısından endişe verici boyutlara ulaşmaması gerektiğinin altını çizdi. Bahçeli, kurultay için 9 Eylül'ü işaret ederek, Kılıçdaroğlu'na ve Özel'e çağrıda bulundu.

"DEMOKRASİMİZE YAKIŞMAYAN GÖRÜNTÜLER GİDERİLMELİ"

CHP içindeki hukuki ve idari süreçlerin yürütülüş biçimini eleştiren MHP Lideri Bahçeli, mevcut tablonun demokratik teamüllerle bağdaşmadığını belirtti. Ana muhalefet partisinin kendi iç sorunlarını hızla aşması gerektiğini ifade eden Bahçeli, "Beklentimiz, demokrasimizi tam anlamıyla temsil etmeyen bu mevcut görüntünün bir an önce ortadan kaldırılmasıdır. CHP’nin kurumsal kimliğini koruyarak geleceğe sağlıklı adımlarla ilerlemesi, Türk siyaseti açısından önem arz etmektedir" dedi.

SOKAK EYLEMLERİ UYARISI

Parti içi muhalefetin ve liderlik mücadelelerinin demokratik sınırlar içinde kalması gerektiğine dikkat çeken Bahçeli, gerilimin sokağa taşınması riskine karşı uyarıda bulundu. Türkiye’nin köklü siyasi kurumlarından biri olan CHP'deki bu krizin sokak hareketlerini tetiklemesinden endişe duyduklarını belirten Bahçeli, bu tür bir gelişmenin sadece partiye değil, Türk siyasi kültürünün hafızasına da zarar vereceğini vurguladı.

"BÖLÜNMÜŞ DEĞİL, KENETLENMİŞ BİR CHP"

Siyasi rekabetin ötesinde, ülkeye hizmet odaklı bir muhalefet yapısının varlığına ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Bahçeli, "Bizim temennimiz bölünmüş, gücünü iç mücadelelerde tüketen bir yapı değil; aksine yüklerinden arınmış, Türkiye ve Türk milletinin menfaatlerine hizmet eden kenetlenmiş bir CHP görmektir. Geçici makam kavgaları uğruna partinin kurumsal yapısının tahrip edilmesi ve tabanın kutuplaştırılması, sorumlularına tarih önünde ağır bir vebal yükleyecektir" dedi.

BAYRAM ÖNCESİ "ORTAK AKIL" DAVETİ

Yaklaşan Kurban Bayramı’nın birleştirici atmosferine de değinen Bahçeli, siyasi uzlaşı çağrısını şu sözlerle tamamladı:

"Türkiye’nin bugün her zamankinden daha fazla ortak akla ve güçlü siyasi kurumlara ihtiyacı vardır. Kurban Bayramı’nın ruhuna ve kültürümüzün köklü geleneklerine uygun olarak, CHP içindeki çatışma ortamının yerini sulhe ve uzlaşıya bırakmasını diliyorum. İlgili tüm tarafları sağduyulu davranmaya ve yapıcı bir dil kullanmaya davet ediyorum."

"BİZE GÖRE BU TARİH PARTİNİN KURULUŞ TARİHİ DE OLAN 9 EYLÜL"

Kurultay çağrısından bulunan Bahçeli, “CHP parti kimliği ve aidiyeti ile kurumsal bağlılığın yeniden tesis edilmesidir. Bu husus, CHP’nin kongre sürecinin yeniden ve sağlıklı bir zeminde başlatılmasını sağlayacaktır. İlçe ve il kongreleri yapıldıktan sonra uygun görülecek bir tarihte büyük kongreye gidilecektir. Bize göre bu tarih Partinin kuruluş tarihi de olan 9 Eylül olabilecektir. Bunları yerine getirecek olan Sayın Kılıçdaroğlu’dur. Bu şekilde büyük kongreye kadar temizlenmiş ve arınmış bir CHP tesis edilmiş, Sayın Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet Halk Partisi’ne büyük hizmet yaparak tarihi bir sorumluluğu yerine getirmiş olacaktır. Ayrıca kongrede kim kazanırsa ona saygı duyacağını ifade ederek de fedakarlığını gösterebilecektir.” dedi.