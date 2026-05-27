Fransa’da mart ayında düzenlenen yerel seçimlere yönelik dış müdahale iddiaları yargıya taşındı. Paris Savcılığı, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi adaylarının seçim kampanyalarının yabancı bir operasyonun hedefi olup olmadığını araştırmak üzere soruşturma açtı.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın resen başlatıldığı belirtildi. Fransız hükümeti ise daha önce İsrailli BlackCore firması hakkında seçimlere müdahale şüphesiyle yasal süreç başlatıldığını duyurmuştu.

KARALAMA KAMPANYASI İDDİASI

LFI Milletvekili Clemence Guette, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BlackCore firmasının parti adaylarını hedef alan sahte bilgiler yaydığını ve seçim sürecini manipüle etmeye çalıştığını öne sürdü.

Partinin diğer milletvekilleri de belediye seçimlerine dış müdahale yapıldığı iddiasına tepki gösterirken, İsrailli firmanın sosyal medya üzerinden karalama kampanyası yürüttüğünü savundu.

Öte yandan LFI’nin Toulouse belediye başkan adayı François Piquemal, seçimlere dış müdahale yapıldığı gerekçesiyle sonuçların iptali için idari mahkemeye başvurduğunu açıklamıştı.

Fransız yargısının, seçim sürecine yönelik iddialarla ilgili geniş kapsamlı inceleme yürüttüğü öğrenildi.