Muğla’nın Fethiye ilçesinde Belediye Başkanı Alim Karaca’ya yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Saldırının ardından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

ŞÜPHELİLER FARKLI ADRESLERDE YAKALANDI

Yapılan operasyonlarda farklı adreslerde gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.