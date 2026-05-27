İzmir’de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 4 Şubat 2022 tarihinde işlenen bıçaklı cinayet nedeniyle “kasten öldürme” suçundan aranan A.D.’nin izini tespit etti.
ÜZERİNDEN SİLAH VE SENTETİK ECZA ÇIKTI
Hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 75 dolu fişek ve 75 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Emniyete götürülen A.D. hakkında işlemlerin sürdüğü öğrenildi.