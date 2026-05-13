TÜİK’in araştırmasına göre, geniş ailelerden oluşan hanehalklarının yüzde 27,1'i yoksulluk sınırının altında kaldı. Kalabalık aileler azalırken, çekirdek aileler katlandı. Hanehalkı büyüklüğü 3,08’e kadar düştü

BEKARLAR BABAOCAĞINDA

TÜİK, 2025 yılı "İstatistiklerle Aile" raporuna göre, Türkiye'de ortalama hanehalkı büyüklüğü 2025 yılında ortalama 3,08 kişiye düştü. Hanehalkı büyüklüğü en yüksek il 4,84 kişi ile Şırnak, en düşük olduğu iller ise 2,49 kişi ile Tunceli, 2,50 kişi ile Giresun ve 2,51 kişi ile Çanakkale oldu. 2014 yılında yüzde 13,9 olan yalnız yaşayan fertlerden oluşan tek kişilik hanehalklarının oranının 2025 yılında yüzde 20,5'e yükseldiği görüldü. 25-29 yaş grubunda hiç evlenmemiş olup ebeveynleri ile yaşayanların oranı toplamda yüzde 70 oldu.

YOKSULLUK ORANI ARTIYOR

Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre de eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 60'ı dikkate alınarak belirlenen sınıra göre yoksulluk oranı 2025 yılında yüzde 20,6 olarak gerçekleşti. Hanehalkı tipine göre yoksulluk oranı incelendiğinde ise tek kişilik hanehalklarının yüzde 9,8'sinin, tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının yüzde 20,4'ünün, geniş ailelerden oluşan hanehalklarının yüzde 27,1'inin, çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalklarının ise yüzde 14,3'ünün yoksulluk sınırının altında yaşadığı gözlendi.

ÇATILAR SIZIYOR, DUVARLAR NEMLİ

TÜİK’in açıkladığı rapora göre, fertlerin yüzde 57,1'inin oturduğu konutun sahibi olduğu, yüzde 27'sinin ise kiracı olduğu görüldü. Lojmanda oturanların oranı yüzde 0,9 olurken kendi konutunda oturmayıp kira ödemeyenlerin oranı ise yüzde 15 olarak kaydedildi. Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre, 2025 yılında nüfusun yüzde 28,8'i konutunda sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi gibi sorunla karşılaştı. Nüfusun yüzde 27,9'u da izolasyondan dolayı ısınma sorunu yaşıyor.