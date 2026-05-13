Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılı yaş çay alım fiyatına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında, "2025 yılında yaş çay rekoltesi 1 milyon 340 bin ton olarak gerçekleşmiştir. ÇAYKUR 2025 yılında 49 yaş çay fabrikasında 823 bin ton yaş çay almış olup, bu yıl da ortalama aynı miktarda alım yapmayı hedeflemektedir." denildi.

CHP'Lİ İSİMDEN TEPKİ GELDİ

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, yaş çay alım fiyatına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Sarıbal X'teki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

1 milyondan fazla insanın geçimini sağladığı yaş çayda, bir dekar üretimin toplam maliyetinin 75 bin TL’ye, 1 kilogram yaş çayın maliyetinin ise 41,66 TL’ye ulaştığı hesaplamalara göre taban fiyatın en az 46 TL olması beklenirken, iktidar 2026 yılı yaş çay alım bedelini kilogram başına yalnızca 35 TL olarak belirledi. Ne üreticinin feryadı duyuldu, ne Ziraat Odalarının uyarıları dikkate alındı. Tarlada sabahın köründe yağmurda, çamurda çalışanın emeği yine özel şirketler daha çok kazansın diye yok sayıldı. Maliyetinin altında fiyat verip üreticiyi borca, yoksulluğa mahkum etmek üreticiye ihanet değil de nedir?