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6 ayda borç batağına saplanan bin 240 şirket konkordato ilan etti. 115 şirket için iflas kararı verildi.

Şirketler ardı ardına tasfiye edilirken binlerce çalışan ise işsiz kaldı.

KAPANMALAR HIZLANDI

Ekonomik kriz sadece emeklileri, ücretlileri vurmuyor. Şirketler de ayakta kalmakta zorlanıyor. Her ölçekte şirket, istihdamdan ihracata, kârdan ödemelere kadar her alanda ağır darbe alırken, borç yükü altında eziliyor. Önce konkordatolar ilan ediliyor, ardından iflas kararları. Yılın ilk altı ayında bin 240 şirket konkordato talebinde bulundu. İlk beş ayda 115 şirket resmen iflas ederken, haziran ayında mahkeme kararıyla tasfiye edilen şirket sayısı 2 bin 131’den 3 bin 382’ye yükseldi. Bu tablo, yalnızca konkordato başvurularının değil, şirket kapanışlarının da hızlandığına işaret ediyor.

BORÇLAR ÖZ KAYNAĞI AŞTI

TOBB’un haziran verilerine göre de kapanan şirket sayısı bir ayda yüzde 58,9 artarak 3 bin 293 oldu. Bu konuda en büyük kriz hazır giyim ve tekstil sektöründe yaşanıyor. Tekstil şirketlerinin toplam mali borçları, bir yılda yaklaşık yüzde 29 artışla 95.3 milyar liradan 123.4 milyar liraya fırladı. Giyim sektöründe ise borçlar yüzde 50 artışla 17.6 milyar liradan 26.5 milyar liraya ulaştı. Borçlar öz kaynakların üzerine çıkarak, şirketlerin borç batağına saplanmasına neden oluyor. Bu da şirketlerin kapanmasına, binlerce çalışanın da işsiz kalmasına neden oluyor.

ESNAF ARTIK DÜKKÂN AÇMAYI DEĞİL KAPATMAYI DÜŞÜNÜYOR

Elazığ Elektronikçiler, Fotoğrafçılar ve Saatçiler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Havabulut, ülkede ekonomik krizin uzun süredir devam ettiğini, bunun etkilerinin esnafı da şirketi de büyük ölçüde etkilediğini söyledi. Havabulut, “Dün 5-6 bin lira olan iş yeri kiraları bugün 60-80 bin liraya, hatta 100 bin liranın üzerine çıktı. Önceden Elazığ’da yaklaşık 20 bin esnaf vardı, bugün bu sayı 17 binlere düştü. Esnaf artık dükkân açmayı değil, kapatmayı düşünüyor” dedi.