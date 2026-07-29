Kaynak: Haber Merkezi

Mahkemenin CHP İstanbul Başkanlığı'na atadığı Gürsel Tekin, BirGün Muhabiri Ebru Çelik'in "Kılıçdaroğlu’nun rozet töreninde skandal: Yüzlerce figüran parayla törene taşındı" haberinin ardından hakaret içerikli ses kaydını canlı yayında dinletmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Söz konusu kaydı daha önce dinlemediğini belirten Tekin, yaşananlardan dolayı özür diledi.

KRT ekranlarında canlı yayına katılan Tekin, "Gazeteci arkadaşımıza bir sürü hakaret içeren ses kaydı dinlettiğiniz için pişman mısınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"DİNLESEYDİM KESİNLİKLE ONU YAYIMLAMAZDIM"

"Ona üzüldüm. Ben dinlememiştim. Dinleseydim kesinlikle onu yayımlamazdım. Yani hiçbirisine yapmazdım, kim olursa olsun. Sonra da dinleyince kesemedim de, tabii üzüldüm. Bundan dolayı da özür diliyorum. Dinlemiş olsaydım zaten yapmazdım."

NE OLMUŞTU?

Gürsel Tekin, Ebru Çelik'in ortaya çıkardığı skandalın ardından düzenlediği basın toplantısında bir ses kaydı dinletmişti. Tekin'in dinlettiği ses kaydını atan kişi "Başkanım bizim ekibimizden çok şükür bir kuruş para alan kimse yoktur. Alan da namussuz şerefsizdir. BirGün gazetesinden bu haberi kim yaptıysa en adi şerefsizdir. Hepimizin sesimiz kısılmış bağırmaktan. Bizim yanımızda olanların hepsi canı gönülden İstanbul İl Başkanı'mız Gürsel Tekin'e yanında olmak için oradaydı" dedi.

Tekin tüm bu hakaret içeren ses kaydını dinlettikten sonra "Valla biz beyanları esas sayarız" demişti.