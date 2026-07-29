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Galatasaray Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi ve 2022 LGS Türkiye birincisi Bengisu Ece Bakırdere, Hindistan'da düzenlenecek uluslararası uydu tasarımı programına kabul edilen tek Türk öğrenci oldu. Bengisu, program kapsamında Ay yörüngesine gönderilecek bilim uydusunun tasarım ve geliştirme çalışmalarında görev alacak.

Hindistan merkezli Space Kidz India tarafından yürütülen uluslararası Ay uydusu girişimi "Mission ShakthiSAT" kapsamında Türkiye'yi temsil etmek üzere seçilen Bengisu Bakırdere, Ay yörüngesine gönderilecek bilim uydusunun tasarım ve üretim sürecinde görev alacak 108 genç arasında yer aldı. Genç kadınların bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında güçlenmesini amaçlayan projenin küresel liderliğini Space Kidz India'nın kurucusu Dr. Srimathy Kesan ile UNESCO'dan Sukruti Narayanan yürütüyor. Ay uydusu projesi kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile de bir araya gelmeye hazırlanan Bengisu, programa ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"100 ÖĞRENCİYE, ÖĞRENDİKLERİMİ AKTARACAĞIM"

“Programın temel amacı, dünya çapındaki 14-18 yaş aralığındaki kızlara uzay ve astronomi alanlarındaki eğitimleri ulaştırabilmek. Bu yıl aralarında Avustralya, ABD, Kanada, Nepal, Sri Lanka, İngiltere, Nijerya ve Mısır’ın da olduğu 108 farklı ülkeden öğrenci seçildi. Eleme süreci oldukça zorlu geçti. Binlerce katılımcı arasından mülakata davet edildim. Mülakatın sonunda bana ‘Programa katılıp ülkene döndükten sonra 100 kız çocuğuna öğrendiklerini anlatmaya söz veriyor musun?’ diye sordular. Ben de bu konuda söz verdim. Yani uydu çalışmalarını tamamladıktan sonra ben de 100 öğrenciye, öğrendiklerimi aktaracağım. Mülakatın ardından kodlama, uydu sistemleri, haberleşme teknolojileri, inovasyon ve liderlik gibi alanlarda 120 saatin üzerinde yoğun bir eğitim aldım. Çevrimiçi ortamda düzenlenen bu eğitimin ardından bir sınava daha tabi tutulduk. Sınavı geçmemle birlikte Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’ye uydu tasarımında yer almak için davet edildim.

"KIZ ÇOCUKLARINA İLHAM OLMAK VE ONLARA KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUM"

Program 23 Ağustos’ta başlayacak ve 31 Ağustos’ta sona erecek. Bu süre zarfında da aldığımız 120 saatlik eğitimin üstüne koyarak ilerleyeceğiz. Bir laboratuvar ortamında uydu tasarlayacağız. Ay yörüngesine gönderilmesi planlanan bu uydunun inşasında görev alacağım. Aynı zamanda faydalı yükler yani rokette mutlaka bulunması gereken nesnelerin ağırlığını düşürmeye yönelik çalışmalara da katılacağım. Tasarlayacağımız uydu küp halinde olan ‘minyatür’ diye geçen 500 kilogramlık uydulardan olacak. Bu tür uydular internet, radar ve gözlem için kullanılıyor. Bu program geçtiğimiz yıldan beri çok daha kapsamlı bir şekilde yürütülüyor. Diğer yandan bu program için Hindistan Başbakanı’nın konuğu olarak davet edildik. Bu da beni oldukça heyecanlandıran bir durum. İleride kimya ve astronomi üzerine çalışmak, üniversitede de bu alanlarda eğitimimi sürdürmek istiyorum. Gelecekte de hedefim ülkeme kimya alanında Nobel ödülü kazandırmak. Bu programa seçildiğim için de çok gururlu hissediyorum. Bu başarının devamında da ülkemdeki kız çocuklarına ilham olmak ve onlara katkı sağlamak istiyorum.”