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Kaynak: DHA

Mera tartışmasında komşusu tarafından tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı.

Olay saat 20.30 sıralarında Eskil ilçesi Kaputaş köyünde meydana geldi. Mehmet Esgi, beraberinde eşi Merve Esgi ve 3 çocuğu ile birlikte ilçeye gitmek için evlerinden çıktıkları sırada aralarında mera yüzünden husumet bulunan komşusu Ahmet Ç., önlerini kesti. Elinde tüfek bulunan Ahmet Ç., çocuklarının gözü önünde Mehmet ve Merve Esgi çiftine ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların başına ve eline isabet ettiği Merve Esgi, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Yaralı kadın, yakınları tarafından araçla Eskil Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Doktorların ilk müdahalesi sonrası ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Şüpheli Ahmet Ç. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.