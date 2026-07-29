Dilan Polat'ın ardından bu kez eşi Engin Polat'ın Instagram hesabına da erişim engeli getirildi. Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği'nin kararıyla alınan erişim engelinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başvurusu üzerine uygulandığı öğrenildi.
Dilan-Engin Polat çiftine ikinci sosyal medya darbesi: Erişim engeli getirildi
Dilan Polat'ın ardından Engin Polat'ın Instagram hesabı da erişime kapatıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başvurusu üzerine alınan mahkeme kararı, BTK'ya gönderilerek uygulanmaya başlandı.Kaynak: Haber Merkezi
Kara para aklama soruşturması ve kamuoyuna yansıyan adli süreçlerle uzun süredir gündemde olan Dilan ve Engin Polat çiftiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli getirilmesinin ardından, bu kez Engin Polat'ın sosyal medya hesabı da Türkiye'den erişime kapatıldı.
Yaklaşık 2 milyon takipçisi bulunan Engin Polat'ın Instagram hesabına yönelik erişim engeli kararının, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başvurusu üzerine Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verildiği bildirildi.
BAKANLIK BAŞVURU YAPTI
Edinilen bilgilere göre mahkeme, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda Engin Polat'ın Instagram hesabına erişimin engellenmesine karar verdi. Kararın uygulanabilmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) gerekli bildirimin yapılması da hüküm altına alındı.
ENGİN POLAT'IN HESABINI DİLAN POLAT KULLANIYORDU
Engin Polat'ın aktif olarak kullanmadığı Instagram hesabının, Dilan Polat'ın kendi hesabına erişim engeli getirilmesinin ardından eşi tarafından kullanılmaya başlandığı biliniyordu.
KARARIN GEREKÇESİ BELLİ OLDU
Gazeteci Mustafa Kadir Mercan, mahkeme kararına ilişkin ayrıntıları sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı:
"Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın talebi üzerine sosyal medya platformu Instagram’da yer alan @enginpolat hesabına erişimin engellenmesine karar verdi.
28 Temmuz 2026 tarihli kararda, 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda talebin kabul edildiği belirtilirken, kararın suç işlenmesinin önlenmesi, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçeleriyle verildiği ifade edildi.
Karar doğrultusunda, @enginpolat kullanıcı adlı Instagram hesabına erişimin engellenmesine hükmedildi. Kararın uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) bildirim yapılmasına karar verildi."
DİLAN POLAT'IN HESABI DA ENGELLENMİŞTİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başvurusu üzerine daha önce Dilan Polat'ın yaklaşık 6,3 milyon takipçiye sahip Instagram hesabı hakkında da erişim engeli kararı verilmişti. Söz konusu kararın ardından Dilan Polat'ın hesabına Türkiye'den erişim sağlanamaz hale gelmişti.