Dilan-Engin Polat çiftine ikinci sosyal medya darbesi: Erişim engeli getirildi

Kara para aklama soruşturması ve kamuoyuna yansıyan adli süreçlerle uzun süredir gündemde olan Dilan ve Engin Polat çiftiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli getirilmesinin ardından, bu kez Engin Polat'ın sosyal medya hesabı da Türkiye'den erişime kapatıldı.