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Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Fonda ortaya dökülen skandal siyasete de sıçradı. İktidar siyasi faturanın azaltılması için formül ararken

muhalefet partileri, istifayla bunun örtbas edilemeyeceğini belirterek, Fatma Betül Sayan Kaya’dan

mağdurların alacaklarını tahsil edilmesini ve diğer üst düzey kişilerin de ortaya çıkartılmasını istiyor.

HESAPLARA EL KONULACAK MI?

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Fon skandalında adı geçen Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifasına ilişkin, “Fatma Betül Sayan Kaya’dan bu milletin parasını geri alacak mısınız? Bütün bu milletin parasını çarpan AKP’lilerin hesaplarına el koyacak mısınız? Çantacısı adına daire alıp satan, para taşıyan, fona koyan, fondan çeken bakanı hazineden azledecek misiniz? Fatma Betül Sayan Kaya’dan iki milyar, kocasından 1,5 milyar, bu milletin parasını geri alacak mısınız? Kabinedeki bakanlığın, Adalet bürokrasisinin, saraydakilerin, bu fonda yaptıkları ortaya dökülmeden, milletin hakkı tahsil edilmeden, bunlar cezalandırılmadan, bu iktidarı sürdürenler baş sorumludur” dedi.

SORUMLU HERKES HESAP VERMELİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da istifa getiren fon krizine ilişkin, “Vatandaşın yıllarca biriktirdiği alın terinin hesabı sorulmalıdır. Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifası bir açıklama değildir. Görevden ayrılmak, hesap vermenin yerine geçmez! Hiçbir makam, hiçbir soyadı, hiçbir siyasi yakınlık kimseye dokunulmazlık sağlamaz. Bu milletin bir kuruşu bile sahipsiz değildir. Devletin kurumları şeffaflaşacak. Sorumluluğu bulunan herkes hesap verecek. Türkiye’nin ihtiyacı, her krizde birkaç ismin değişmesi değil; kimsenin hesap vermekten kaçamadığı bir düzendir. Çünkü milletin emaneti, istifa dilekçeleriyle hesabı kapatılacak bir emanet değildir!” ifadelerini kullandı.

İKTİDAR İÇİN BÜYÜK SORUN OLACAK

ANKA Ekonomi Koordinatörü Erdal Sağlam ise “fon skandalının ekonomik ve siyasi faturası olacağına” dikkati çekti. Sağlam, “Yatırım fonu uygulamalarını iyi bilen bankacılarla konuştuğumuzda, ‘küçük tasarrufçu paralarının ödenmesinin, siyasi olarak tercih edilen bir yol olabileceğini’ söylediler. Bu yolla 455 bin kişilik alacaklının büyük bölümünün memnun edilip, siyasi faturanın azaltılacağı konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuda nasıl bir tavır takınacağı da merakla bekleniyor. Siyasi iktidar seçim sürecinde, fon mağduru sayısını azaltmaya çalışacaktır. Ancak ortaya çıkacak mağduriyet ve çok büyük kazanç sağlayan isimlerin ortaya çıkması iktidar için sorun olacak” dedi.