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Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

İktidar kazanamadığı belediyeleri ele geçirme peşinde koşarken, açlık sınırının altında yaşam mücadelesi

veren vatandaş, ağırlaşan okul masrafları nedeniyle ne yapacağını bilememenin çaresizliğini yaşıyor.

ÜLKE ADETA YANGIN YERİ

Açlık sınırının 37 bin 388 liraya çıktığı ancak asgari ücretin ise 28 bin lira, emekli aylığının da 23 bin 552 lira olduğu, 17 milyon 821 bin yurttaşın en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak kadar yoksul duruma düştüğü, işsizliğin her ay daha da büyüdüğü bir ülkede anayasada yer alan çocukların eşit, adil bir eğitim alması bekleniyor. CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar da bu duruma dikkat çekerek “okula başlangıç desteği” için Meclis’e kanun teklifi verdi.

YOKSULLUK VE DIŞLANMA RİSKİ

Gerekçesinde yoksulluktan en fazla çocukların etkilendiğini belirten Cem Avşar, TÜİK verilerine göre 2025 yılında 18 yaşından küçük çocukların yüzde 36,8’inin yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında bulunduğunu, bunun da giderek katlandığını ifade etti. Sosyo-ekonomik farklılıkların çocuklar arasında ayrışmayı, akran zorbalığını ve sosyal dışlanmayı tetikleyebildiğine dikkat çeken Avşar, kamusal

politikaların çocukların mutluluğuna odaklanması gerektiğini belirtti.

ACİLEN FON OLUŞTURULMALI

Çocukların fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması ve eğitimde eşitliğin sağlanması için devlet okullarında eğitim gören çocukların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik “okula başlangıç desteği” uygulamasının hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Avşar, “Bunun için fon oluşturulmalı, talepte bulunan öğrencilerin kırtasiye malzemeleri her eğitim-öğretim yılı başında ücretsiz olarak karşılanmalı. Adil ve erişilebilir bir eğitim kanuni güvenceye alınmalı” dedi.