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Ünlü sanatçı Çelik, yaklaşık 1,5 yıldır sürdürdüğü “İyilik Hareketi” ile ihtiyaç sahibi vatandaşların bakkal, eczane ve fırınlardaki veresiye borçlarını kapatıyor. Bugüne kadar 70 bakkalın yanı sıra çok sayıda eczanenin borcunu üstlenen sanatçının, yardım çalışmaları için kendi bütçesinden yaklaşık 5 milyon lira harcadığı öğrenildi.

Nefes gazetesinde yer alan habere göre, Çelik Erişçi, Mart 2025’te başlattığı “İyilik Hareketi” kapsamında Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek vermeye devam ediyor. Mahalle mahalle dolaşarak veresiye borçlarını tespit eden sanatçı, bakkal, eczane ve fırınlarda bulunan borçları kendi imkanlarıyla ödüyor.

Yaklaşık 1,5 yıldır sürdürülen çalışma kapsamında bugüne kadar 70 bakkalın veresiye borçlarının kapatıldığı, çok sayıda eczanenin hesabının da ödendiği belirtildi.

5 MİLYON LİRALIK BORCU KAPATTI

Gazeteci Müge Dağıstanlı’nın aktardığı bilgilere göre Çelik, ihtiyaç sahibi vatandaşların yoğun bulunduğu mahalleleri belirleyerek yardım çalışmalarını bu bölgelerde gerçekleştiriyor.

Bakkal, eczane ve fırınlardaki veresiye defterlerini inceleyen sanatçı, ihtiyaç sahiplerinin borçlarını tek tek kapatıyor. Yardımların büyük bölümünü kendi bütçesinden karşılayan Çelik’in bugüne kadar harcadığı toplam miktarın yaklaşık 5 milyon liraya ulaştığı ifade edildi.

“HERKES KENDİ YARDIMINI KENDİ YAPSIN”

Çelik Erişçi, yardım faaliyetlerini herhangi bir vakıf veya dernek bünyesinde yürütmüyor. Sanatçının bazı ünlü isimlerden gelen maddi destek tekliflerini de kabul etmediği belirtildi.

“Parayı sana verelim, yardımı sen ulaştır” şeklindeki teklifleri geri çevirdiği aktarılan Çelik’in, “Herkes kendi yardımını kendi yapsın. Ben vakıf ya da dernek değilim” dediği öğrenildi.