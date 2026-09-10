PISA 2025'te Türkiye sürprizi: Yükselişin perde arkasında ne var?

Yoksunluk göstergesi dikkat çekti

PISA 2025'te maddi ve sosyal yoksunluğu daha somut ölçmeye yönelik yeni bir gösterge de kullanıldı.

Türkiye'deki öğrencilerin yüzde 41,6'sı en az bir tür yoksunluk yaşadığını bildirdi. Göstergede uygun ayakkabı veya yeni kıyafet alamama, evde banyo ya da duş gibi olanakların bulunmaması ile ücretli boş zaman etkinliklerine erişememe gibi durumlar dikkate alındı.

Korlu'ya göre bu veriler, genel puanlardaki yükselişin yanı sıra çocukların yaşam koşulları ve eğitimdeki eşitsizliklerin de takip edilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Uzmanlara göre Türkiye'nin PISA'daki yükselişi önemli bir başarı olsa da bundan sonraki süreçte başarının farklı öğrenci gruplarına ne ölçüde yayıldığının ve sosyoekonomik farkların nasıl değiştiğinin izlenmesi gerekiyor.