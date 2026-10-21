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Kaynak: ANKA

TBMM’deki Yeni Yol Grubu toplantısında konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi. Babacan bütçedeki faiz yükünü, Arıkan ise fon soruşturmasını gündeme getirdi.

BABACAN: BÜTÇEDEN EN BÜYÜK PAYI FAİZ ALIYOR

Babacan, bütçe önceliklerinin üretimden ve emekten yana olmadığını söyledi. Faiz giderinin yaklaşık 4 trilyon liraya ulaştığını belirten Babacan, şöyle konuştu:





“Bütçede öncelik üretim değil, alın teri değil. Bütçede öncelik faiz. Neredeyse 4 trilyon lira. Yani bütçedeki en büyük bakanlık ‘faiz bakanlığı’. Bütçeden en büyük payı alan o.”

ARIKAN: “LİSTENİN BAŞINA ‘FON TERÖR ÖRGÜTÜ’ YAZACAKLAR”

Arıkan, fon soruşturmasına ilişkin konuşmasında ekonomiye zarar verenlerin ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi:

“Ekonomiyi terörize edeni arayanlar, o masanın üzerindeki meşhur listeye bakacaklar ve o listenin başına ‘fon terör örgütü’ yazacaklar, bunun başka çaresi yok.”

Arıkan, geçen haftaki grup toplantısında da fon soruşturmasında adı geçenlere ilişkin listenin Cumhurbaşkanlığı’na değil yargıya sunulması gerektiğini söylemişti.