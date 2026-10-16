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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye’de haftalardır tartışılan fon krizi, iktidara yakın medya kuruluşlarında da gündeme gelmeye devam ediyor. Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, Albayrak Medya bünyesindeki TV Net’te yayımlanan “Siyaseten” programında yaptığı açıklamalarda, olayın akıbetine ilişkin kaygılarını dile getirdi.

Programda sunucu Ersin Çelik ve yorumcu İsmail Kılıçarslan ile birlikte konuyu değerlendiren Ünal, sürecin aydınlatılması konusunda beklentilerinin azaldığını belirtti. Gündemin zamanla değişmesiyle dosyanın da geri plana itilebileceğine dikkat çeken Ünal, “Ben bu fon konusunda biraz umutsuzluğa, yeise kapılmaya başladım” dedi.

Ünal, meselenin uzun bir zamana yayılarak kamuoyunun gündeminden uzaklaşabileceğini ifade etti. Yasal düzenlemenin de yürürlüğe girmesiyle birlikte olayın sonuçsuz bırakılabileceği yönündeki endişesini paylaşan Ünal, “Zamana yayıldığında da bir sonuç çıkacak mı bilemiyorum ama bu yasanın da çıkmasıyla birlikte sanki konunun üstü kapatılacak gibi görünüyor” değerlendirmesinde bulundu.

“SORUN ÇÖZÜLMEZSE TOPLUMDA DERİN İZ BIRAKACAK”

Fon krizinin yalnızca bir süre konuşulup ardından unutulacak bir mesele olmadığını vurgulayan Ünal, olayın toplumda oluşturduğu etkinin zaman içinde daha büyük bir soruna dönüşebileceğini savundu.

Meselenin açıklığa kavuşturulmaması hâlinde kamuoyundaki tartışmaların görünür olmasa bile devam edeceğini belirten Ünal, yaşananların toplumda açtığı yaraya dikkat çekti. Ünal, bu durumu kanser hücresinin vücuda yayılmasına benzeterek, “Bu yara kapatılmazsa, görünmüyor olsa bile derinin altında, vücudun altında bir kanser hücresi gibi bu vücudu, bünyeyi saracaktır” ifadelerini kullandı. Tartışmanın toplum içinde konuşulmayı sürdüreceğini de sözlerine ekledi.

FON DOSYASININ KAPANMASI ENDİŞE YARATIYOR

Sürecin herhangi bir sonuca ulaşmadan gündemden düşmesi ihtimalinin kendisini kaygılandırdığını belirten Ünal, dosyanın hâlâ açık olduğuna ve konunun takip edildiğine ilişkin umudunu korumak istediğini söyledi.

Ünal, beklentisinin aksine dosyanın kapatılması durumunda, haftalardır dile getirdikleri uyarılara konu olan olumsuz sonuçların ortaya çıkabileceğinden endişe ettiğini ifade etti. Programda, “Umarım yanılırız. Umarım dosya kapanmamıştır. Mesele kapanmamıştır. Umarım gündemden düşmemiştir” diyen Ünal, açıklamalarının sonunda umutsuzluğunun arttığını belirterek “Biraz ümitsizim artık. İnşallah yanılırım” ifadelerini kullandı.