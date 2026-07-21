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Kaynak: Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yeni bir parti kurulacağını duyurmasının ardından, bu partiye katılacağını açıklayan ilk belediye başkanı belli oldu.

İLK KATILIM AÇIKLAMASI GELDİ

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, yeni siyasi partide yer alacağını duyurdu. Muharrem Erkek, Özel’in liderliğinde kurulacak partiye destek vereceğini ifade etti.

İMAMOĞLU İLE BİRLİKTE HAREKET EDECEK

Muharrem Erkek, açıklamasında tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket edeceklerini belirtti. Yeni Parti'ye geniş bir kesmi kapsayan bir yapı olacağını vurguladı.

“BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ” MESAJI

Gazeteci Şaban Sevinç’e konuşan Muharrem Erkek, Yeni Parti'nin demokrasi ve refah mücadelesi vereceğini ifade ederek, “Özgür Özel bu mücadelede yalnız yürümeyecek” dedi.

MECLİS GRUBUYLA DEĞERLENDİRECEK

Çanakkale’ye döneceğini belirten Muharrem Erkek, ilk olarak belediye meclis grubunu toplayarak süreci birlikte değerlendireceklerini söyledi.

Yeni Parti'ye yönelik ilk katılım açıklamasının ardından, önümüzdeki süreçte başka isimlerin de benzer adımlar atıp atmayacağı merak konusu oldu.