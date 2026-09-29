Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide adli kaynaklardan edindiği bilgi doğrultusunda YENİ Partili Deniz Yavuzyılmaz'ın eşi Serpil Yavuzyılmaz hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.
Haskoloğlu'nun paylaşımı şöyle:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın eşi Serpil Yavuzyılmaz hakkında “yağma” ve “kamu kurum veya kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçlamaları kapsamında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Soruşturmanın, Yavuzyılmaz’ın yaklaşık 2 yıl TBMM’de danışmanlığını yapan Özgün Avcı’nın savcılığa verdiği ifade üzerine başlatıldığı öğrenildi.