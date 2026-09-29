Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide adli kaynaklardan edindiği bilgi doğrultusunda YENİ Partili Deniz Yavuzyılmaz'ın eşi Serpil Yavuzyılmaz hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.

YENİ Partili vekilin eşi hakkında yağma ve kamu dolandırıcılığı soruşturması - Resim : 1

Haskoloğlu'nun paylaşımı şöyle:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın eşi Serpil Yavuzyılmaz hakkında “yağma” ve “kamu kurum veya kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçlamaları kapsamında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Soruşturmanın, Yavuzyılmaz’ın yaklaşık 2 yıl TBMM’de danışmanlığını yapan Özgün Avcı’nın savcılığa verdiği ifade üzerine başlatıldığı öğrenildi.