Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

CHP Genel Başkanlığı koltuğuna Kemal Kılıçdaroğlu’nun oturmasının ardından Özgür Özel’den YENİ Parti hamlesi geldi.

Özgür Özel YENİ Parti’nin kurulmasından sonra belediye başkanlarıyla ilgili bir tutum almıştı.

Belediye başkanlarının toplu halde Yeni Parti'ye geçmesi halinde, yeni operasyonların gelebileceği veya mevcut soruşturmaların hızlanabileceği endişesiyle belediye başkanlarına “beklemeleri” talimatı verilmişti.

Ancak bir süre sonra belediyelerden gelen “Artık YENİ Parti’ye geçelim, halk bize tepki gösteriyor” tepkilerinden sonra ilk anda 200 belediye YENİ Parti’ye geçmişti. Sonra da günbegün geçişler devam etti.

İMAMOĞLU’NUN İSTANBUL HEDEFİ

Gelinen noktada, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YENİ Parti yönetimine “belediyelerde, başkan ve meclis üyeleri noktasında artık YENİ Parti’ye geçişler tamamlansın” görüşünü ilettiği kulislere yansıdı.

YENİÇAĞ’ın edindiği bilgilere göre, Ekrem İmamoğlu özellikle İstanbul’da ilçe belediyeleri ve meclis üyeliklerindeki geçişlerin tamamlanmasında geç kalındığı eleştirisini iletti.

Ancak buna karşılık YENİ Parti yönetiminin geçişi hızlandıracak bir plan ortaya koymaması parti içindeki görüş ayrılığını netleştirdi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN BİR BİR HAMLELER

YENİ Parti, İstanbul’daki belediyeler konusunda fikir ayrılığı yaşarken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan gelen hamleler dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu, 1 Eylül’de Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i kabul etti.

CHP’den “Cumhuriyet Halk Partisinin değerleriyle yetişen ve partimizin mücadelesine uzun yıllardır emek veren Kartal Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel’i Genel Merkezimizde kabul etti” açıklaması yapıldı.

Kılıçdaroğlu 18 Eylül’de ise Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman’ı genel merkezde ağırladı.

CHP’den “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, partimizin değerlerini yerelde başarıyla temsil eden ve Beşiktaş ilçesine üstün bir gayretle hizmet eden Belediye Başkan Vekilimiz Rasim Şişman’ı Genel Merkezimizde kabul etti” açıklaması yapıldı.

Kılıçdaroğlu 21 Eylül’de Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’i genel merkezde kabul edip “Baba ocağımız öz evlatlarıyla her zaman güçlü!” mesajı verdi.

CHP’den görüşmeye ilişkin “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, görevi boyunca halkçı belediyeciliğin eşsiz örneklerini sergileyen, tüm zorlu süreçlere rağmen Hak’tan ve halktan yana mücadelesinden vazgeçmeyen, atadan dededen partili, 33 yıllık CHP üyesi, 49 yıllık Beyoğlu’nun evladı Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney’i Genel Merkezimizde kabul etti” açıklaması yapıldı.

Kılıçdaroğlu son olarak bugün yani 9 Ekim’de ise Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi’yi genel merkezde kabul etti.

CHP’den “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, halkçı belediyecilik anlayışıyla görevini başarıyla sürdüren Beylikdüzü Belediye Başkan Vekilimiz Önder Serkan Çebi’yi Genel Merkezimizde kabul etti” açıklaması yapıldı.

Ekrem İmamoğlu’nun YENİ Parti’de belediyeler sürecinin hızlanması için itirazı olduğu kulislere yansırken Kemal Kılıçdaroğlu’nun üst üste gelen bu hamleleri nasıl yorumlanacak, merak konusu…