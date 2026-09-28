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Rize / Yücel Tanay / Yeniçağ

​Yeni Parti Rize Merkez İlçe Başkanlığı 1. Olağan Kongresi kapsamında gerçekleştirilen ön seçimde Necati Topaloğlu, 488 oy alarak ilçe başkanlığına seçildi. Rakibi Ali Öksüz’ün 354 oy aldığı seçimin ardından bir teşekkür mesajı yayımlayan Topaloğlu, "Birlikte başaracağız, birlikte iktidara yürüyeceğiz" diyerek yeni dönemin startını verdi.

​SANDIKTAN TOPALOĞLU ÇIKTI

​Yeni Parti Rize Merkez İlçe’de 26 Eylül’de gerçekleştirilen ön seçimde Necati Topaloğlu ile Ali Öksüz yarıştı. Sandıkların kapanmasının ardından yapılan oy sayımında Necati Topaloğlu 488 oy alarak seçimi kazanırken, Ali Öksüz 354 oyda kaldı. Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Yeni Parti Rize Merkez İlçe Başkanlığı’nda yeni dönem resmi olarak başlamış oldu.

​"DEMOKRASİ VE OLGUNLUK İÇERİSİNDE BİR SEÇİM OLDU"

​Seçim zaferinin ardından yayımladığı mesajla partililere seslenen Necati Topaloğlu, kongre sürecinin tam bir demokrasi şöleni, karşılıklı saygı ve olgunluk atmosferinde tamamlandığını vurguladı. Sürece katılım sağlayan ve oy kullanan tüm üyelere teşekkür eden Topaloğlu, kendisine duyulan güveni boşa çıkarmayacağını ifade etti. Parti ilkelerine, tüzüğe ve yönetmeliklere sıkı sıkıya bağlı kalacaklarını belirten Topaloğlu, ayrım gözetmeksizin tüm üyelerle omuz omuza çalışacaklarını dile getirdi.

​"DAHA GÜÇLÜ BİR TEŞKİLAT, YENİ BİR SİYASİ ANLAYIŞ"

​Gelecek döneme ilişkin hedeflerini de paylaşan Topaloğlu, “Birlik ve dayanışma içerisinde partimize ve Rize’mize hizmet edeceğiz” diyerek, önümüzdeki süreçte daha güçlü, dinamik ve örgütlü bir teşkilat yapısı kuracaklarını söyledi. İktidara yönelik eleştirilerini de sıralayan Topaloğlu; toplumun değişim, adalet, refah ve kalkınma taleplerine doğrudan cevap verecek yeni bir siyasi anlayış inşa etmek için var güçleriyle mücadele edeceklerini belirtti.

​"Birlikte İktidara Yürüyeceğiz"

​Mesajının sonunda birlik, beraberlik ve kararlılık vurgusunu öne çıkaran Necati Topaloğlu, şu ifadelerle sözlerini tamamladı:

​“Birlikte başaracağız. Birlikte büyüyeceğiz. Birlikte Rize için çalışacağız. Birlikte iktidara yürüyeceğiz.”