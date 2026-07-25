Kaynak: Haber Merkezi

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin PM ve MYK toplantısının ardından basın açıklaması düzenledi.

Emre, şunları söyledi:

"Binamız hazırlanıyor. Birkaç hafta içinde binamıza geçmiş olacağız. Türkiye’nin her yerinden bağış yapmak ve üye olmak isteyenleri duyuyoruz. Önümüzdeki çarşamba günü online üyelik alabileceğiz. Sosyal medya hesaplarının tescillerinin ardından oralardan duyurduğumuz hesap numaralarından gerekli destekler yapılabilecek.

"İL BAŞKANLARININ ÇOĞU GÖREV ALACAK"

Seçime girme yeterliliği açısından en az 41 ilde örgütlenmemiz lazım. 74 İl Başkanı genel başkanımızı destekledi ve yeni partiye katılma konusunda bir tereddütleri yok. İl başkanlarımızın çoğu tekrar görevlendirilecek. Biz önümüzdeki hafta da kongreler takvimini açıklayacağız. Hedefimiz eylül sonu ya da ekim başı gibi kendi büyük kurultayımızı toplamak. Sayın genel başkanlarımız ve MYK üyelerimiz de bu kongrelere katılacak.

"KURULUŞ AŞAMASI EN HIZLI ŞEKİLDE TAMAMLANACAK"

Yurt dışındaki siyasi akrabalarımızdan destek açıklamaları var. Buralarla ilgili de yetkilendirdiğimiz arkadaşlar başvurularını yapacak. Önümüzdeki hafta da MYK toplantısı yapabiliriz. Parti kuruluş aşamasını en hızlı gerçekleştiren hareketlerden biri oldu."