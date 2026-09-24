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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



YENİ Parti İzmir Milletvekili Murat Bakan, partisinin Bilecik programı kapsamında Bilecik Kent Konseyi’nde düzenlenen buluşmada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan, partisinin içinde bulunduğu siyasi süreci değerlendirirken, yürüttükleri çalışmaları “normal bir siyasal mücadele” olarak görmediklerini söyledi.

Kent konseylerinin yerel yönetimler açısından önemine değinen Bakan, geçmişte belediye meclis üyeliği ve kent konseylerinde görev yaptığını hatırlattı. Bilecik’teki siyasi ve yerel yönetim çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bakan, kente önem verdiklerini ifade etti.

Partisinin son dönemde yoğun bir siyasi çalışma yürüttüğünü belirten Bakan, “Biz normal bir siyasal mücadele vermiyoruz. Herhangi bir dönemdeki milletvekillerinin yaptığı mücadeleyi vermiyoruz” dedi.

Mücadelelerinin yalnızca saha çalışmalarıyla sınırlı olmadığını söyleyen Bakan, “Bizler cezaevlerinde mücadele ediyoruz. Mahkemelerde, duruşma salonlarında mücadele ediyoruz, adliyelerde mücadele ediyoruz. Aynı zamanda sahada mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yoğun programına da değinen Bakan, farklı illerde gerçekleştirdiği temasları anlatarak, “Daha önce Karaman’daydım, ondan önce Van’daydım. Bugün Bilecik’teyim, akşam Ankara’dayım, yarın İzmir’e gideceğim” diye konuştu. Bakan, bu tempoda partisinin milletvekilleriyle birlikte çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bakan, geçmişte parlamentoda birlikte çalıştıklarını hatırlatarak Özel’in siyasi mücadelesine övgüde bulundu. Bakan ayrıca Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer ile Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün siyasi deneyimlerine ilişkin olumlu değerlendirmeler yaptı.

Partisinin geleceğine ilişkin iddialı mesajlar veren Bakan, YENİ Parti’nin iktidar hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Bakan, “Biz iktidar olmaya iman ettik. Başka hiçbir şansımız yok” diyerek sözlerini, “Siyaset iddiadır, siyaset cesarettir” ifadeleriyle tamamladı.

Öte yandan YENİ Parti’nin Bilecik programında İzmir Milletvekili Bakan’a Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de eşlik etti. Programa katılması planlanan Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ise aynı zamanda YENİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini de yürüttüğü ve aynı gün İstanbul Adalar Belediye Başkan Vekilliği seçimi olması dolayısıyla İstanbul’da olduğundan Bilecik programına katılamadı.