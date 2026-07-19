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Kaynak: Haber Merkezi

2017 senesinde net göç alan bir ülke konumunda olan Türkiye, 2025 yılına gelindiğinde gelen ve giden göçün neredeyse eşitlendiği dengeli bir yapıya büründü.

Veriler, hem göç edenlerin profiline hem de şehirlerin bu hareketlilikteki rollerine dair çarpıcı detaylar barındırıyor.

YABANCI GÖÇMENLERİN DÖNÜŞÜ HIZLANDI

2025 yılı verilerine göre Türkiye’den yurt dışına göç edenlerin sayısı 403 bin 216 kişiye ulaştı. Giden nüfusun bileşimi incelendiğinde; 155 bin 119’unun Türk vatandaşı, 248 bin 97’sinin ise yabancı uyruklu olduğu görüldü.

Araştırmadaki en dikkat çekici bulgulardan biri, Türkiye'den ayrılan yabancı nüfustaki büyük yükseliş oldu. 2017’de Türkiye’den giden yabancı uyruklu sayısı 140 bin 314 iken, 2025’te bu sayı 248 bin 097’ye yükseldi. Böylece giden göç içindeki yabancı uyruklu oranı, 2017 yılına kıyasla yaklaşık %6'lık bir artış gösterdi.

GÖÇÜN YAŞI GENÇLEŞİYOR: HER 5 KİŞİDEN 2'Sİ 20-34 YAŞ ARALIĞINDA

Yurt dışına göç edenlerin yaş dağılımı, eğitim ve çalışma hayatının başında olan genç yetişkinlerin Türkiye'den ayrılma eğiliminde olduğunu ortaya koyuyor.

En yüksek pay: %14,3 ile 25-29 yaş grubu.

İkinci sırada: %12,5 ile 20-24 yaş grubu.

Üçüncü sırada: %12 ile 30-34 yaş grubu yer alıyor.

Bu üç grup toplandığında, Türkiye'den gidenlerin yaklaşık beşte ikisini (%38,8) 20-34 yaş aralığındaki genç nüfus oluşturuyor.

Eğitimli Nüfus Kaybı Riski: Araştırma, mevcut verilerin doğrudan bir "beyin göçü" (üniversite mezunlarının göçü) sonucu doğurmayacağını, çünkü yaş dağılımının eğitim düzeyini doğrudan vermediğini not düşüyor. Ancak Türkiye genelinde 25 yaş ve üzeri nüfusta yükseköğretim mezunu oranı 2017’de %19,1 iken 2025’te %26,05’e yükselmiş durumda. Eğitimli nüfus oranı artarken göçün genç yaşta yoğunlaşması, nitelikli insan kaynağı kaybının takibi için yaş, eğitim ve meslek verilerinin bir arada incelenmesi gerektiğine işaret ediyor.

GÖÇÜN CİNSİYETİ ERKEK, KALBİ İSTANBUL

Uluslararası göçün cinsiyet dağılımına bakıldığında, hem gelen hem de giden nüfusta erkek egemen bir yapı öne çıkıyor. 2025’te Türkiye’ye gelenlerin %56,6’sını erkekler, %43,4’ünü ise kadınlar oluşturdu. Yurt dışına gidenlerde de erkeklerin oranı kadınlardan yaklaşık 10 puan daha fazla olarak kayıtlara geçti.

Şehirler bazında bakıldığında ise Türkiye'nin mega kenti İstanbul, hem gelen hem de giden göç dalgasında açık ara ilk sıradaki yerini koruyor. İstanbul'un ardından en dikkat çekici hareketlilik ise turizm kenti Antalya'da yaşandı. Antalya, gelen göç içindeki payını belirgin şekilde artırarak Türkiye'nin yeni ve daha görünür bir göç merkezi haline geldiğini kanıtladı.