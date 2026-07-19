2026 Dünya Kupası finali ilklere sahne olacak: Şovlar, yüzükler, rekorlar...

TARİHİ RANDEVU

İspanya ile Arjantin, Dünya Kupası tarihinde ikinci kez karşı karşıya gelecek. İki ekip daha önce yalnızca 1966 Dünya Kupası grup aşamasında karşılaşmış, mücadeleyi Arjantin 2-1 kazanmıştı.

Final aynı zamanda Dünya Kupası tarihinde ilk kez son Avrupa şampiyonu ile son Güney Amerika şampiyonunu karşı karşıya getirecek. Ayrıca FIFA dünya sıralamasının uygulanmaya başlandığı 1992 yılından bu yana ilk kez klasmanın ilk iki basamağındaki ülkeler final oynayacak.