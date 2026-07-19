2026 Dünya Kupası finali ilklere sahne olacak: Şovlar, yüzükler, rekorlar...

DÜNYA KUPASI FİNALİNDE İLK KEZ DEVRE ARASI ŞOVU
80 bin seyirci kapasiteli New York New Jersey Stadı'ndaki finalde ilk kez Super Bowl benzeri devre arası gösterisi düzenlenecek.
DÜNYA KUPASI FİNALİNDE İLK KEZ DEVRE ARASI ŞOVU
80 bin seyirci kapasiteli New York New Jersey Stadı'ndaki finalde ilk kez Super Bowl benzeri devre arası gösterisi düzenlenecek.
Coldplay'in solisti Chris Martin'in küratörlüğünde gerçekleştirilecek organizasyonda Justin Bieber, Shakira, Burna Boy, BTS, Madonna ve Gustavo Dudamel sahne alacak.
FIFA'nın çocuklara eğitim ve futbol imkanı sağlamak amacıyla düzenlediği organizasyonda 100 milyon dolar bağış toplanması hedefleniyor.
ŞAMPİYONLARA İLK KEZ YÜZÜK VERİLECEK
2026 Dünya Kupası'nı kazanan takımın oyuncuları, kupa ve madalyaların yanı sıra turnuva tarihinde ilk kez şampiyonluk yüzüğüyle ödüllendirilecek.
Final seremonisinde teknik direktör ve takım kaptanına geçici yüzük takdim edilirken, kişiselleştirilen yüzükler daha sonra tüm şampiyon kadroya teslim edilecek.
TARİHİ RANDEVU
İspanya ile Arjantin, Dünya Kupası tarihinde ikinci kez karşı karşıya gelecek. İki ekip daha önce yalnızca 1966 Dünya Kupası grup aşamasında karşılaşmış, mücadeleyi Arjantin 2-1 kazanmıştı.
Final aynı zamanda Dünya Kupası tarihinde ilk kez son Avrupa şampiyonu ile son Güney Amerika şampiyonunu karşı karşıya getirecek. Ayrıca FIFA dünya sıralamasının uygulanmaya başlandığı 1992 yılından bu yana ilk kez klasmanın ilk iki basamağındaki ülkeler final oynayacak.
ŞAMPİYONLUK VE REKOR MÜCADELESİ
İspanya, tarihindeki ikinci Dünya Kupası zaferini hedeflerken Arjantin ise dördüncü kez kupayı kaldırmanın peşinde olacak.
İspanya'nın mutlu sona ulaşması halinde La Roja, hem erkekler hem de kadınlarda aynı anda dünya şampiyonu unvanını taşıyan ilk ülke olarak tarihe geçecek.
MESSI VE SCALONI TARİH YAZABİLİR
Lionel Messi forma giymesi halinde Brezilyalı Cafu'nun ardından üç Dünya Kupası finalinde oynayan ikinci futbolcu olacak. Arjantinli yıldız gol atarsa, iki farklı Dünya Kupası finalinde gol atan altıncı oyuncu unvanını elde edecek.
Teknik direktör Lionel Scaloni ise Arjantin'i zafere taşıması durumunda, 1934 ve 1938'de İtalya ile üst üste şampiyon olan Vittorio Pozzo'nun rekoruna ortak olacak.
İSPANYA'DAN DİKKAT ÇEKEN SERİ
Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda çıktığı 14 maçta yenilgi yüzü görmedi.
La Roja ayrıca üst üste 37 resmi maçtır mağlup olmayarak İtalya'nın rekorunu egale etti.
Turnuvada sadece çeyrek finalde Belçika karşısında gol yiyen İspanya, altı maçta kalesini gole kapatarak Dünya Kupası tarihinin en sağlam savunma performanslarından birine imza attı.
MAC ALLISTER DA REKORUN SAHİBİ
Arjantinli orta saha Alexis Mac Allister ise 13 Dünya Kupası maçında yenilgi yaşamadan forma giyerek turnuva tarihinde bu alandaki rekorun yeni sahibi oldu.