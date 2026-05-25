Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Edirne’de Kiremitçiler Grubu’na ait Özşen Madencilik’te konkordato ilanının ardından ücret ve tazminat haklarını alamadıklarını belirten maden işçileri, direnişlerinin 6’ncı gününde Kavacık’tan Uzunköprü’deki maden ocağına yürüyor.

Edirne’de Kiremitçiler Grubu’na ait Özşen Madencilik’te çalışan ve ücret ile tazminat haklarının ödenmediğini belirten işçilerin başlattığı eylem devam ediyor.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası’nda (Bağımsız Maden-İş) örgütlenmelerinin ardından işten çıkarıldıklarını ifade eden işçiler, direnişlerinin 6’ncı gününde Edirne'nin Kavacık Köyü'nde toplanarak Uzunköprü’de bulunan maden ocağına yürüyüş başlattı.

ÜCRETLERİNİ VE TAZMİNATLARINI İSTİYORLAR

Yaklaşık 200 maden işçisi, "Haklarımızı alana kadar dönmek yok" sloganıyla yürüyüşlerini sürdürürken, eylem sırasında polis engellemesiyle karşı karşıya kaldı. İşçiler, yürütülen müzakerelerin ardından yürüyüşlerine devam etti.

İşçiler, üç aydır ödenmeyen ücretleri, yaklaşık bir yıldır yatırılmayan mesai ücretleri ve emekli olanların tazminat alacakları bulunduğunu ifade ediyor. İşten çıkarılan işçilerin geri alınmasını isteyen madencilerin talepleri arasında, çalışma koşullarının iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun hale getirilmesi de bulunuyor.