Ekonomik dalgalanmalar ve nakit ihtiyacının arttığı bu dönemde, borçlarını tek bir çatıda toplamak veya acil nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar için bankalar arasındaki yarış kızıştı. Kredi pazarından gelen son verilere göre, borç kapatma ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarında dikkat çeken fırsatlar sunuluyor.
En düşük faizli borç kapatma kredisini hangi banka veriyor?
Açlık sınırının altında yaşamını geçindirmeye çalışan pek çok kişi, kredilere başvurarak borç batağında yüzüyor. Borçların birikmesiyle yasal takibe düşmek istemeyen vatandaşlar, bankaların sunduğu borç kapatma kredilerini araştırıyor. İşte en düşük faizli borç kapatma kredisi veren bankalar...Gülsüm Hülya Sundu
Yapılan piyasa analizlerinde, borç kapatma kredilerinde en düşük maliyeti sunan bankalardan en yüksek oranlara kadar tüm güncel rakamlar listelendi.
İşte nakit arayışında olan vatandaşlar için 100 bin TL banka banka güncel borç kapatma ve ihtiyaç kredisi haritası:
Alternatif Bank (Dijital İhtiyaç Kredisi): Faiz Oranı %2,49 | Aylık Taksit 10.188,86 TL | Toplam Ödeme 122.766,32 TL
QNB (Yeni Müşterilere Özel): Faiz Oranı %2,49 | Aylık Taksit 10.188,86 TL | Toplam Ödeme 122.841,32 TL
Ziraat Dinamik (İhtiyaç Kredisi): Faiz Oranı %2,99 | Aylık Taksit 10.585,47 TL | Toplam Ödeme 127.600,64 TL
ING (Yeni Müşterilere Özel): Faiz Oranı %3,44 | Aylık Taksit 10.949,06 TL | Toplam Ödeme 131.888,72 TL
N Kolay (Boş Teminatlı Kredi): Faiz Oranı %3,59 | Aylık Taksit 11.071,64 TL | Toplam Ödeme 133.359,68 TL
Enpara.com (İhtiyaç Kredisi): Faiz Oranı %3,79 | Aylık Taksit 11.236,14 TL | Toplam Ödeme 134.833,68 TL
ON Dijital (Avantajlı Dijital İhtiyaç Kredisi): Faiz Oranı %3,79 | Aylık Taksit 11.236,14 TL | Toplam Ödeme 135.408,68 TL
ICBC Bank Turkey (Hesaplı Kredi): Faiz Oranı %3,83 | Aylık Taksit 11.269,18 TL | Toplam Ödeme 135.805,16 TL
ING (Kamu Personellerine Özel Kredi): Faiz Oranı %3,95 | Aylık Taksit 11.368,61 TL | Toplam Ödeme 136.923,32 TL
N Kolay (İhtiyaç Kredisi): Faiz Oranı %3,99 | Aylık Taksit 11.401,85 TL | Toplam Ödeme 137.397,20 TL
CEPTETEB (3 Ay Ertelemeli Kredi): Faiz Oranı %3,99 | Aylık Taksit 11.401,85 TL | Toplam Ödeme 137.397,20 TL
Türkiye Finans (3 Ay Ertelemeli Finansman): Kâr Payı Oranı %4,05 | Aylık Taksit 11.451,79 TL | Toplam Ödeme 137.421,48 TL
Akbank (Sigortalı İhtiyaç Kredisi): Faiz Oranı %4,09 | Aylık Taksit 11.485,15 TL | Toplam Ödeme 138.396,80 TL
Kuveyt Türk (İhtiyaç Kart): Kâr Payı Oranı %4,11 | Aylık Taksit 11.501,85 TL | Toplam Ödeme 138.022,20 TL
DenizBank (İhtiyaç Kredisi): Faiz Oranı %4,31 | Aylık Taksit 11.669,47 TL | Toplam Ödeme 140.608,64 TL
Türkiye İş Bankası (İhtiyaç Kredisi): Faiz Oranı %4,39 | Aylık Taksit 11.736,85 TL | Toplam Ödeme 141.417,20 TL
Ziraat Bankası (Tüketici Kredisi): Faiz Oranı %4,99 | Aylık Taksit 12.248,21 TL | Toplam Ödeme 147.478,52 TL
Akbank (İhtiyaç Kredisi): Faiz Oranı %5,09 | Aylık Taksit 12.334,45 TL | Toplam Ödeme 148.588,40 TL
Halkbank (Hızlı Kredi): Faiz Oranı %5,25 | Aylık Taksit 12.473,03 TL | Toplam Ödeme 150.251,36 TL
HSBC (İhtiyaç Kredisi): Faiz Oranı %5,49 | Aylık Taksit 12.682,28 TL | Toplam Ödeme 152.762,36 TL