ABD’nin göç veren küçük kasabaları nüfusu artırmak için yarışa girdi. Minnesota’ya bağlı Harmony kasabası, yeni sakinlerine nakit para dağıtacağını duyurdu.
Evini yap, 20 bin doları kap: ABD’de yeni tersine göç modeli
Minnesota’nın sakin kasabası Harmony, hayalet şehre dönüşmemek için harekete geçti. Kasabada yeni ev inşa edenlere veya eski harabeleri ayağa kaldıranlara projenin büyüklüğüne göre 20 bin dolara kadar geri ödeme yapılacak.
Şartı Tek: Boş Arsaya Evini Kur, 20 Bin Doları Kap!
Ekonomik Kalkınma Kurumu'nun başlattığı programda, boş arsaları değerlendirip üzerine yeni konut yapanlara projenin büyüklüğüne göre binlerce dolarlık geri ödeme yapılıyor. En yüksek destek ise tam 20 bin dolar.
Harabeyi Saraya Dönüştüren Yaşadı!
Destek sadece sıfır ev yapanlara değil. Kasaba içinde yıllardır terk edilmiş, hasarlı ve eski binaları satın alıp yenileyenler de bu nakit teşvikinden kuruşu kuruşuna yararlanabiliyor.
Sadece bin kişinin yaşadığı Harmony kasabası; düşük yaşam maliyetleri, sakin yapısı ve doğasıyla büyük şehirlerin stresinden kaçmak isteyen aileler için adeta biçilmiş kaftan.
Özellikle Uzaktan Çalışanlar Hedefte
Kasaba yönetimi, işini bilgisayardan yürüten "dijital göçebeleri" ve genç aileleri çekmek için internet altyapısını da güçlendiriyor. "Hem doğada yaşa hem de üzerine para al" mantığı işliyor.
Amerika'da Yeni Trend: Bedava Arsa ve Vergi Muafiyeti!
ABD kırsalında birçok kasaba bedava arsa veya vergi indirimi sunsa da, Harmony’nin doğrudan "konut yapımına nakit desteği" vermesi programı son dönemin en dikkat çekici hamlesi yaptı.