24 Mayıs 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında alınan faaliyet izni kararında geri adım atıldı.
Yayımlanan kararda, kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin 21 Mayıs 2026 tarihli ve 11384 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın yürürlükten kaldırıldığı bildirildi.
Söz konusu düzenleme, 24 Mayıs 2026 tarihli ve 33263 sayılı Resmî Gazete’de yer aldı.
Kararın ardından üniversitenin faaliyetlerine ilişkin mevcut durumun devam edeceği değerlendirilirken, konuya ilişkin detaylı açıklama yapılması bekleniyor.