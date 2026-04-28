Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik işçilerinin 17 günlük direnişi sonuç verdi. Bağımsız Maden İş Sendikası yetkilileri ile İçişleri Bakanı Çiftçi arasındaki toplantıdan çıkan karar ile bakanlık işçilerin ücretlerinin ödenmesi için garantör oldu. İşçilerin maaşları 15 gün içinde ödenecek.

Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakır, İçişleri Bakanlığı'ndaki görüşmenin ardından açıklama yaptı. Açıklamada "Toplantı olumlu geçti. Çoğu arkadaşımızın maaşları yattı. 15 gün süre istediler bizden. Bunun da garantörü bakanlıklar. Bu saatten itibaren bizler de eylemimizi sonlandırdık" dedi.

