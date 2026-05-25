CHP'ye mutlak butlan kararı sonrası Genel Başkanlığa Kemal Kılıçdaroğlu geri dönmüştü. MHP lideri Bahçeli'nin ilk yorumu "Kılıçdaroğlu feragat etmeli" olmuştu. Dün CHP Genel Merkezi'nde yaşanan biber gazlı tahliyeler sonrası MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Feti Yıldız'ın paylaşımı şöyle:

2820 S.K. nun 21.madde, 11.fıkrası mevcutken, medeni kanun ve dernekler kanununun uygulanması mümkün değildir. Asliye Hukuk Mahkemesinin yetki alanı genel kurulun seçim maddesine kadar olan işlemlerine ilişkindir. (Örneğin,mali raporların ibrası gibi)