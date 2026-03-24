HBO çatısı altında geliştirilen yeni Harry Potter dizisinden ilk görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Yayınlanan içerikte, başrolde yer alan Dominic McLaughlin’in canlandırdığı Harry Potter karakteri, Gryffindor’un kırmızı ve altın renklerini taşıyan, üzerinde adı ve numarası bulunan bir pelerinle Quidditch sahasında görülüyor. Karakterin elinde Nimbus 2000 süpürgesi yer alırken, arka planda tribünlere çıkan ve kendi binalarının bayraklarını taşıyan öğrenciler dikkat çekiyor.

Paylaşımın altındaki açıklamada yalnızca “Yarın” ifadesi ile birlikte bir şimşek emojisine yer verildi. Bu ifadenin, diziden gelecek daha kapsamlı tanıtımın 24 saat içinde paylaşılacağına işaret ettiği değerlendiriliyor.

Harry Potter serisini yedi sezon olarak televizyona uyarlaması planlanan yapımın 2027’nin ilk aylarında izleyiciyle buluşması öngörülüyor. Kadroda Paapa Essiedu Severus Snape, Nick Frost Rubeus Hagrid ve Janet McTeer Profesör McGonagall rolleriyle yer alıyor.

Son eklenen oyuncular arasında Orson Matthews, Asha Soetan, Eire Farrell, D’Angelou Osei-Kissiedu, Dylan Heath ve Cornelius Brandreth gibi isimler de bulunuyor.

Dizide Lord Voldemort rolü için henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sektör kulislerinde Paul Bettany ismi öne çıkıyor. Ancak oyuncu, kendisine bu rol için ulaşılmış bir teklif olmadığını ifade etti.

Yeni tanıtım materyallerinin kısa süre içinde paylaşılması bekleniyor.