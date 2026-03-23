Harry Potter'ın yıldızı gayrimenkul kralı çıktı: Daniel Radcliffe servetine servet kattı

Ardından 2001 yapımı The Tailor of Panama filminde rol aldı. Ancak asıl çıkışını 11 yaşındayken J.K. Rowling'in ünlü serisinin sinema uyarlamasında kazandı.Harry Potter Dönemi ve Şöhret2001 yılında başlayan Harry Potter film serisinde (Harry Potter ve Felsefe Taşı'ndan Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2'ye kadar) tüm 8 filmde başrolü üstlendi.

Emma Watson ve Rupert Grint ile birlikte oynadığı bu seride 2001-2011 yılları arasında yer aldı. Seri dünya çapında milyarlarca dolar hasılat yaptı ve Radcliffe'i en tanınan genç oyunculardan biri haline getirdi. Bu rol sayesinde birçok ödül kazandı, MTV Movie Awards, Teen Choice Awards gibi ödüllere layık görüldü ve İngiltere'nin en zengin gençlerinden biri oldu.

HARRY POTTER SONRASI KARİYERİ

Harry Potter serisinin bitiminden sonra Radcliffe, "sadece Harry Potter" imajından kurtulmak için farklı roller seçti. 2007'de Londra'da Equus tiyatro oyununda çıplak sahneleriyle dikkat çekti ve cesur bir adım attı.