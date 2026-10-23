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Kaynak: AA

Dört bakanlığın koordinasyonuyla hazırlanan Yeni Hal Yasası taslağı TBMM'ye sunulma aşamasına geldi.

Yeni düzenleme kapsamında yerel üreticilerin kooperatifleşmesi teşvik edilecek. Böylece aracı zinciri kısaltılarak çiftçilerin ürettikleri meyve ve sebzeyi doğrudan tüketiciye ulaştırması ve pazarlık gücünün artırılması sağlanacak.

MARKET RAFLARINA YERLİ ÜRÜN KOTASI GELİYOR

İthal meyve ve sebze satışını dengelemek amacıyla muz, sarımsak ve limon gibi ürünlerde ithalat kotası tedbirleri uygulanacak.

Perakende satış noktalarında ve market raflarında yerli ürünlere geniş yer ayrılması zorunlu kılınacak. Yerli üretimi destekleyen perakendecilere ise vergisel kolaylıklar sağlanacak.

BAKAN BOLAT: FİYATLAR ADIM ADIM TAKİP EDİLECEK

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hal Kayıt Sistemi'nin (HKS) dijital altyapıyla çok daha etkin şekilde çalışacağını bildirdi.

Fiyatların tarladan rafa kadar anlık takip edileceğini belirten Bolat, haksız fiyat artışları ve spekülasyonların önüne geçileceğini kaydetti. Hazine ve Çalışma bakanlıkları da sektördeki kayıt dışılık ile vergi kayıplarını engellemek için denetimleri artıracak.