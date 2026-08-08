Emekli Amiral Türker Ertürk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlarda iç ve dış politikaya dair dikkat çeken analizlerde bulundu. Yasa tasarıları ve bölgesel ittifaklar üzerinden değerlendirmeler yapan Ertürk, kamuoyuna yönelik uyarılarda bulundu.

"ÇERÇEVE YASA İÇERİKTEN YOKSUN"

Paylaşımında çerçeve yasa tanımına değinen Ertürk, bu tür düzenlemelerin yetki devri ve belirsizlik sunduğunu savundu. Meclis gündemine gelen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun" isminin pazarlama amacı taşıdığını öne süren Ertürk, metnin içinde milli dayanışmanın nasıl sağlanacağına ve hangi aktörlerle yürütüleceğine dair somut bilgilerin yer almadığını belirtti.

Ertürk, “Çerçeve Yasa demek, ‘siz imzalayın, içini biz doldururuz’ demektir” ifadelerini kullandı.

"CENTO 2.0 MI KURULUYOR?"

Dış politika ve bölgesel güvenlik konularına da değinen Türker Ertürk; Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında gelişen askeri ve stratejik iş birliğini "CENTO 2.0" benzetmesiyle ele aldı. 1955-1979 yılları arasında kurulan Bağdat Paktı'nı (CENTO) hatırlatan Ertürk; ortak savunma, istihbarat paylaşımı, savunma sanayii iş birliği ve terörle mücadele gibi başlıkların bölgede yeni bir güvenlik mimarisi oluşturabileceğini ifade etti.

Ertürk, bu üç ülkenin jeopolitik konumu ve askeri kapasitesinin küresel aktörler tarafından yakından takip edildiğini belirterek, bölgede yeni bir güvenlik düzeninin kurulup kurulmadığı sorusunu gündeme taşıdı.

"YENİ BÖLGE HARİTASI VE AÇILIM ELEŞTİRİSİ"

Ertürk, paylaşımlarında "açılım" süreçlerini de analiz ederek bu adımların arkasında yeni bir bölge haritası tasarımı bulunduğunu vurguladı. Yapılan hamlelerin "koltuğa endeksli, ABD destekli ve İsrail merkezli" bir stratejinin parçası olduğunu söyleyen Ertürk, asıl amacın Türkiye'yi parçalanmış, zayıf ve dışa bağımlı bir yapıya dönüştürmek olduğunu savundu. Sürecin bölgedeki güç dengelerini İsrail'in lehine değiştirmek üzere kurgulandığını belirten Ertürk, iktidarın kalıcılık çabası ile dış aktörlerin bölgesel planlarının kesiştiğini ileri sürdü.