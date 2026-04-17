TÜİK verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart 2026 sonu itibarıyla, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 7 artış göstererek 34 milyon 23 bin 986 seviyesine ulaştı.

Toplam araç parkının yarısından fazlasını otomobiller oluştururken, motosikletler yüzde 21,2 ile ikinci sırada yer aldı. Kamyonet, traktör ve kamyonlar ise toplam stoku tamamlayan diğer ana kalemler oldu.

Yılın ilk çeyreğine (Ocak-Mart) bakıldığında ise yeni araç piyasasında bir yavaşlama göze çarpıyor. Geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan araç sayısı yüzde 14,4 azalarak 426 bin 342 olarak gerçekleşti.

YARISI DÖRT BÜYÜKŞEHİRDE

Bu daralmaya rağmen, yeni trafiğe çıkan araçların neredeyse yarısının dört büyük ilde yoğunlaşması dikkat çekti.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya, toplamda 212 bin 113 yeni araç kaydıyla ülke genelindeki trafiğe katılımın yaklaşık yüzde 50’sini tek başına sırtladı.

Listenin başında yer alan İstanbul’da üç ayda 129 bin 20 araç yollara çıkarken, megakenti sırasıyla 38 bin 428 kayıtla Ankara ve 26 bin 755 kayıtla İzmir takip etti. Antalya ve Bursa da yüksek tescil rakamlarıyla otomotiv piyasasının kalbinin attığı diğer önemli merkezler olarak öne çıktı.

Aylık bazda incelendiğinde ise tüm şehirlerde Mart ayının, Şubat ayına oranla daha hareketli geçtiği görüldü.