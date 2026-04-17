Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için geri sayım sürüyor.
Hacıosmanoğlu’ndan yabancı hakem kararı: Galatasaray ve Fenerbahçe'de şaşırtan sessizlik
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi yabancı hakem tartışması sürerken, İbrahim Hacıosmanoğlu kararıyla, TFF cephesinden gelen bilgilere göre kritik karşılaşmanın yerli hakem tarafından yönetilme ihtimali öne çıkıyor.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
26 Nisan’da oynanacak dev karşılaşma öncesi en çok merak edilen konulardan biri, maçta yabancı hakem görev alıp almayacağı oldu. Ancak TFF cephesinden gelen son bilgilere göre, kritik derbiyi yabancı bir hakemin yönetme ihtimali düşük görünüyor.
Akşam’da yer alan habere göre, son yapılan TFF Yönetim Kurulu toplantısında yabancı hakem konusunun gündeme gelmemesi, maçın yerli hakem tarafından yönetilme ihtimalini güçlendirdi.
İbrahim Hacıosmanoğlu önderliğindeki TFF yetkilileri ayrıca Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yabancı hakem talebiyle ilgili resmi bir başvuru yapmadığını da belirtti.
Halil Umut Meler ve Yasin Kol Öne Çıkıyor
Derbide düdük çalması muhtemel isimler arasında Halil Umut Meler ön plana çıkıyor. İki takım arasında oynanan son derbiyi de yöneten Meler, Süper Lig’de son olarak 5 Nisan’da oynanan Samsunspor - Konyaspor maçında görev almıştı.
Bir diğer güçlü aday ise Yasin Kol. Bu sezon önemli maçlarda görev alan Kol, son olarak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini yönetmişti.
Ayrıca Yasin Kol, yönettiği son derbiden sonra TFF tarafından tam not almıştı. Fenerbahçe ve Galatasaray cephesi de hakem tartışmalarında şimdilik sessizliğini koruyor.
Son 4 Derbide 4 Farklı Hakem
Meler’den önceki son 4 derbide Yasin Kol, Cihan Aydın, Slavko Vincic ve Atilla Karaoğlan görev yapmıştı.