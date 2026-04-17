Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olmasına ilişkin yürütülen soruşturma, yıllar sonra gelen operasyonlar ve geçmişe dönük belgelerin yeniden incelenmesiyle yeni bir boyuta evrildi.

Soruşturma kapsamında 7 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel hakkındaki iddialarla ilgili olarak İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla soruşturma başlatıldı. İddialara ilişkin müfettiş görevlendirmesi yapıldı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında 281/1-2’den işlem yapılmak üzere gereğinin takdir ve ifası için Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı yazı yazdı.

Kişisel suçları sebebiyle Valililer hakkında soruşturma yapılması, suç tarihinde görev yaptığı ilin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesi cumhuriyet başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Görev sebebiyle Valilikler hakkında soruşturma yapılması ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının yetkisiyle yürütülüyor.