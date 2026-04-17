2006 yılından bu yana aynı evde ikamet eden kiracının ödediği 9 bin 565 TL’lik kira bedelinin, bölge emsallerinin çok altında kalması üzerine mülk sahibi hukuki süreç başlattı.
Kiracı ile ev sahibi arasında 'zam' krizi: Mahkemeden şaşırtan kira kararı
Beşiktaş’ın seçkin semtlerinden Etiler’de, 18 yıllık bir kiracı ile mülk sahibi arasında yaşanan kira anlaşmazlığı, milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren emsal niteliğinde bir yargı kararıyla sonuçlandı.Derleyen: Abdullah Kerzi
Arabuluculuk aşamasında uzlaşma sağlanamaması üzerine, Milliyet'in haberine göre, 1 Kasım 2022 döneminden itibaren kiranın 20 bin TL’ye çıkarılması talebiyle "kira bedelinin tespiti" davası açıldı.
KİRACININ SAVUNMASI: YÜZDE 25 SINIRI UYGULANSIN
Davalı kiracı, 16 yılı aşkın süredir ödemelerini düzenli yaptığını ve devlet tarafından belirlenen yüzde 25'lik artış sınırı gereğince kiranın en fazla 12 bin 640 TL olması gerektiğini savunarak davanın reddini talep etti.
BİLİRKİŞİDEN ÇARPICI SONUÇ: 34 BİN TL TAKDİR EDİLDİ
Davanın seyrini değiştiren gelişme, mahkemece atanan bilirkişi heyetinin incelemesiyle yaşandı. Bilirkişi raporunda yer alan veriler taraflarda şaşkınlık yarattı:
Kasım 2022 Verisi: Dönem başı itibarıyla net kiranın 14 bin 108 TL olması gerektiği belirtildi.
Keşif Günü Verisi: 18 Nisan 2024 tarihi itibarıyla taşınmazın güncel rayiç bedeli 34 bin 220 TL olarak takdir edildi.
KRİTİK HUKUKİ DETAY: TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ
Bilirkişinin 34 bin TL'yi aşan değerlemesine rağmen, İstanbul mahkemesi hukuk tarihine geçecek bir sınır çizdi.
Davayı değerlendiren hakim, mülk sahibinin dava dilekçesinde talep ettiği üst sınırın 20 bin TL olması nedeniyle, bu rakamın üzerine çıkılamayacağına hükmetti.
Avukat Aylin Esra Eren kiracı ile ev sahibini ilgilendiren kararla ilgili "Keşif tarihi itibarıyla kira bedeli 34 bin 220 TL olarak takdir edilse de, hukuktaki kural gereği talep edilen rakam 20 bin TL olduğu için mahkeme bu rakam üzerinden davanın kabulüne karar verdi." değerlendirmesi yaptı.
TALEPLERİNİZİ DOĞRU BELİRLEYİN
Uzmanlar uyarıda bulunarak bu kararla, kira tespit davalarında mülk sahiplerinin talep ettikleri rakamı belirlerken ne kadar dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Bilirkişi raporu piyasa gerçeklerini daha yüksek saptasa bile, mahkeme davacının dilekçesinde belirttiği rakamı aşamıyor.