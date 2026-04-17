17 Nisan 2026 Cuma
Meteoroloji açıkladı: El Nino gidiyor sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tshminlerine göre cuma günü Adana, Mersin, Konya, Karaman, Sivas, Malatya, Elazığ ve Tunceli çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz ile Adana, Mersin, Konya, Karaman, Sivas, Malatya, Elazığ ve Tunceli çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Bilecik, Bolu, Ankara, Eskişehir, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Cumartesi günü, yurtta parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, Kıyı Ege, Çanakkale Boğazı ve Edirne'nin batısı dışında kalan diğer bölgelerin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışlar, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Sivas, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli öngörülüyor.

Rüzgarın, Marmara'da kuzey yönlerden, Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında güneydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

Pazar günü ise yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkisini sürdürecek.

Bu kapsamda, Kıyı Ege, Çanakkale Boğazı ve Edirne'nin batısı dışında kalan diğer bölgelerin aralıklı, genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.
İç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıklarının ise hafta sonunda kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor.

BUGÜN (17 NİSAN) HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 10°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 9°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA 9°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Güney ve İç Ege aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 16°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 13°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

MUĞLA 11°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz ile Adana ve Mersin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'de güney doğulu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgede toz taşınımı görülmesi tahmin ediliyor.

ANTALYA 17°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 11°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ADANA 17°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Konya, Karaman ve Sivas çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kayseri, Niğde çevrelerinde güney doğulu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA 9°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR 8°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KAYSERİ 6°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA 11°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı, güney kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 9°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 5°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK 7°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 7°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE 7°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 8°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 7°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Malatya, Elazığ ve Tunceli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM 0°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS -2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 2°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 11°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 6°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 13°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

