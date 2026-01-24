Araç muayene ücretlerine bir zam daha geldi. Yeni aracını ilk kez muayeneye getiren bir sürücü, araç muayene ücretlerinin yüksekliğine tepki gösterdi. Sürücü, aracının daha 20 bin kilometrede ve sıfır olduğunu belirterek, ilk muayenede 4.241 TL ödediğini ifade etti.

Sürücü, kartla ödeme yapması durumunda ücrete 300 TL ek ücret yansıyacağını da sözlerine ekledi. Tepkisini dile getirirken, “Bir asgari ücretli öğlene kadar çalışıyor bu paraya” ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, 2026 yılı zamlı araç muayene tarifelerinin araç sahipleri üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.