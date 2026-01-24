Türkiye’de 2026 yılı araç muayene ücretleri, yeniden değerleme oranının yürürlüğe girmesiyle birlikte netleşti. Karayollarında trafiğe çıkan tüm araçlar için zorunlu olan muayenelerde, yeni yıl tarifesi araç sahiplerinin bütçesini doğrudan etkiliyor.
2026 araç muayene ücretleri belli oldu: Tüm sınıflara zam
Yeniden değerleme oranıyla birlikte 2026 araç muayene ücretleri güncellendi; otomobillerde muayene bedeli 3.288 TL’ye, ağır vasıtalarda ise 4.446 TL’ye yükseldiDerleyen: İbrahim Doğanoğlu
Açıklanan oran doğrultusunda tüm araç sınıflarında artış yapıldı.
Güncellenen tarifeye göre otomobil, minibüs ve kamyonet gibi hafif araç gruplarında muayene bedeli 3.288 TL olarak belirlendi.
Otobüs, kamyon, çekici ve tanker sınıfındaki ağır vasıtalar için muayene ücreti 4.446 TL’ye yükseldi.
Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde ise en düşük muayene ücreti 1.674 TL olarak uygulanacak.
2026 araç muayene ücretleri şu şekilde:
- Otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı ve römorklar: 3.288 TL
- Otobüs, kamyon, çekici ve tanker: 4.446 TL
- Traktör, motosiklet ve motorlu bisiklet: 1.674 TL
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre araç muayenesi, trafikte güvenliğin sağlanması amacıyla zorunlu tutuluyor.
Muayenelerde araçların teknik yeterlilikleri kontrol edilerek sürücü ve yolcu güvenliğine uygunluğu değerlendiriliyor.
Otomobillerde ilk üç yılın ardından iki yılda bir muayene yapılması gerekirken, diğer motorlu araçlar için ilk yılın sonunda ve sonrasında yılda bir kez muayene şartı bulunuyor
2026 zamlı araç muayene ücretleri, bu periyotlar kapsamında tahsil edilecek.