Motorine gelen zamların ardından bir zam da benzine geliyor. Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine de 1 lira 11 kuruşluk zam bekleniyor. Yeni zamla birlikte benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 56 lirayı aşacak.

Döviz kurları ve uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt pompa fiyatlarında hareketlendiriyor. Motorin grubuna yapılan yüksek oranlı zamların ardından, benzin grubu için de yeni bir zam haberi geldi. Salı gününden itibaren benzinin litre fiyatına 1 lira 11 kuruş zam yapılması bekleniyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE FİYATLAR NE OLACAK?

Salı günü pompaya yansıması beklenen 1 lira 11 kuruşluk artış sonrası büyükşehirlerdeki akaryakıt fiyatları yeniden şekillenecek.

İstanbul'da benzinin litre fiyatının 55 lira 21 kuruşa,

Ankara'da 56 lira 11 kuruşa,

İzmir'de ise 56 lira 38 kuruşa yükselmesi bekleniyor.

24 OCAK 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

24 Ocak 2026 tarihi itibarıyla güncel pompa fiyatları ise şu şekilde:

İstanbul (Avrupa):

Benzin: 54.10 TL

Motorin: 57.34 TL

Otogaz: 29.29 TL

İstanbul (Anadolu):

Benzin: 53.92 TL

Motorin: 57.16 TL

Otogaz: 28.69 TL

Ankara:

Benzin: 55.00 TL

Motorin: 58.42 TL

Otogaz: 29.17 TL

İzmir:

Benzin: 55.27 TL

Motorin: 58.69 TL

Otogaz: 29.09 TL