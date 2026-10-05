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Kaynak: AA

Yemen’de İran destekli Husilere karşı başlatılan “Yemen Şafağı” operasyonuyla çatışmalar yeni bir boyut kazandı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen hükümet güçlerine havadan destek verdiğini duyurdu.

Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, operasyonun başlangıcında 100 savaş uçağının görev aldığını ve 324 yüksek değerli hedefin imha edildiğini bildirdi. Maliki ayrıca Yemen güçlerine 24 saat hava desteği sağlandığını ve Babulmendeb Boğazı üzerinde hava korumasının sürdüğünü belirtti.

BABULMENDEB İÇİN KARŞILIKLI İDDİALAR

Yemen ordusu, operasyon kapsamında stratejik Babulmendeb bölgesi ile Zubab Havalimanı’nın kontrolünün ele geçirildiğini açıkladı. Ordu ayrıca Zubab-Muha güzergahının kesildiğini ve bölgede çok sayıda Husi unsurunun kuşatıldığını öne sürdü.

Husilere yakın kaynaklar ise Babulmendeb’in hükümet güçlerinin kontrolüne geçtiği iddiasını reddederek bölgedeki hakimiyetlerinin sürdüğünü savundu. Bölgede çatışmalar devam ediyor.