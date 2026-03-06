2 Mart 2026 tarihinde yeni bir torba yasa teklifi Meclis’e geldi. Teklifte en dikkat çeken ise ‘İşverence işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 300 Türk lirasına kadar olan kısmının prime esas kazanca tabi tutulmaması’ oldu.

Teklifte düzenlemenin gerekçesi ise “Prime esas kazançtan istisna edilen menfaat ve yardımların kapsamına açıklık getirilmektedir. Yemek bedelinin ayni yardımla aynı bentte sayılmasından kaynaklı ortaya çıkan, dava konusu edilen yemek bedelinden istisna edilen tutara ilişkin düzenlemenin Kanun'da açık, net ve ihtilafa yer bırakmayacak şekilde ve vergi mevzuatıyla uyumlu olacak şekilde yeniden düzenlenmesi amaçlanmaktadır” şeklinde belirtilmişti.

SİGORTA PRİM KESİNTİSİNE TABİ TUTULACAK

Düzenlemenin ayrıntılarına dair değerlendirmeler yapan T24 yazarı Erdoğan Sağlam, düzenleme ile ayni yardım niteliği tartışmasız olan yemek yardımlarının, tutara bağlı olarak kısmen (günlük 300 TL’yi aşan kısmının) sigorta prim kesintisine tabi tutulması öngörüldüğünü söyledi.

Çalışanların yeni yıl, bayram, özel gün, performans, motivasyon, yan hak ve kıdem gibi nedenlerle verilen kurumsal hediyelerin tamamı, dijital olarak sağlansa da sigorta primi kesintisine tabi tutulmadığını hatırlatan Sağlam, yemek kartları ve dijital çözümlerle sağlanan bunlarla aynı nitelikteki yemek yardımlarının belli bir tutarı aşan kısımlarının sigorta prim kesintisine tabi tutulmasın doğru olmadığının altını çizdi.

DÜZENLEME DEĞİŞTİRİLMELİ

Sağlam, çözüm yolu olarak “vergideki düzenleme değiştirilmeli ve sigorta primi ile ilgili düzenleme yapılmasında da vazgeçilmelidir” dedi.

Bu hatadan dönülmediği taktirde neler olacağını Sağlam şu şekilde belirtti:

“* İşçi ve işverenlerin sigorta prim yükü artar.

* Çalışanlara yapılan yemek yardımları azalabilir.

* Yemek kartı sektörünün kayıt dışılığı azaltan rolüne ağır bir darbe vurulmuş olur.

* Yeme-içme sektörü bundan olumsuz etkilenir.”